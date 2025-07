Van Persie waarschuwt fans van Feyenoord alvast: ‘Dat gaat gebeuren’

Robin van Persie gaat aankomend seizoen de nodige risico’s lopen met zijn speelwijze. De oefenmeester vertelt tegenover Voetbal International dat hij een tactiek wil hanteren die ongetwijfeld een aantal tegendoelpunten gaat veroorzaken.

Tegenover VI is Van Persie duidelijk: Feyenoord gaat zich dit seizoen niet ingraven. Het medium vroeg de oefenmeester naar zijn speelwijze. “Ik ga bewust niet te diep hier op in. Dat zal ik ook nooit doen, want het is en een levendig proces, dat ontwikkelt zich iedere dag, met uitdagingen, maar ik wil trainers van tegenstanders ook niet wijzer maken. Trainers en tegenstanders lezen ook de VI, maar ik wil wel aangeven dat ik ons in de afgelopen drie weken echt heb zien groeien”, begint hij.

“Het is nog duidelijker geworden wat we op welk moment vragen van een speler op een bepaalde positie. Als ik dat zo bekijk, dan zie ik mooie stappen. Na vorig seizoen hebben we met de staf ook kritisch bij elkaar gezeten om te kijken wat goed gaat, maar vooral ook wat beter kan en moet”, vervolgt Van Persie.

Van Persie: ‘Onze speelwijze gaat tegendoelpunten kosten’

De voormalig spits weet dat zijn speelwijze de nodige risico’s met zich meebrengt. “Wij zullen ook dit seizoen tegen tegendoelpunten aanlopen door onze speelwijze. Wij willen vooruit, willen het liefst zo hoog mogelijk op het veld de bal veroveren, maar dat heeft ook consequenties en risico’s. Dat weten we, maar we willen met energie en een hoge intensiteit onze wil opleggen bij de tegenstander”, is hij standvastig.