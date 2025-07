Paixão door honderden fans op grootse wijze onthaald in Marseille

is donderdag aangekomen in Frankrijk om zijn transfer van Feyenoord naar Olympique Marseille af te ronden. De Fransen verbreken hun transferrecord om de Braziliaan in te lijven, waardoor het enthousiasme onder de fans groot is. Honderden supporters hebben hem onthaald op het vliegveld.

Paixão staat op het punt om Feyenoord in te ruilen voor Marseille. De vleugelspeler levert de Rotterdammers een bedrag van 35 miljoen euro inclusief bonussen op. Nooit eerder betaalde de Franse nummer twee zo’n bedrag voor een speler, waardoor Paixão dus de duurste inkomende transfer in de clubgeschiedenis wordt. Het enthousiasme onder de fans is dan ook groot.

Wanneer Paixão donderdag in Marseille arriveert om zijn transfer af te ronden, staan honderden fans hem op te wachten bij het vliegveld. Met een brede grijns op zijn gezicht poseert hij met een sjaal van Marseille en neemt hij daarna ook de tijd om met verschillende supporters op de foto te gaan. Zodra Paixão zijn medische keuring heeft doorstaan, kan de transfer worden afgerond.

Voordat hij richting de club vertrekt, gaat hij ook nog in gesprek met RMC Sport. “Ik voel me goed, ik ben erg blij om hier te zijn. De sfeer is fantastisch en daarom heb ik voor Marseille gekozen”, geeft de buitenspeler aan. Het gesprek sluit hij af met ‘Allez L’OM’, de bekende leus waarmee de supporters van Marseille hun club aanmoedigen.