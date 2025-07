‘Feyenoord mikt op verplichte koopoptie Touré, Atalanta niet happig’

Feyenoord hoopt Atalanta te overtuigen te verhuren door een verplichte koopoptie in de overeenkomst op te nemen, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zo weet Feyenoord Transfermarkt. De Italianen staan op dit moment niet te springen om de Malinees te verhuren, mede door het waarschijnlijke vertrek van Mateo Retegui en Ademola Lookman. Bij het juiste voorstel kan Atalanta echter wel worden overtuigd.

Feyenoord heeft momenteel met Ayase Ueda, Julián Carranza en Stephano Carrillo drie spitsen in de gelederen, maar geen van hen heeft tot dusver het niveau van de in februari vertrokken Santiago Giménez aan weten tikken. Dennis te Kloese is daarom naarstig op zoek naar een andere optie voor de punt van de aanval. Eerder werd Manfred Ugalde genoemd, maar de komst van de Costa Ricaan gaat niet door. Inmiddels is Feyenoord uitgekomen bij Touré, zo werd woensdagmiddag duidelijk.

Woensdagavond werd al bekend dat Feyenoord inzet op een huurdeal met een koopoptie van vijftien miljoen euro. Inmiddels heeft Feyenoord Transfermarkt meer informatie over de mogelijke deal gegeven. De Rotterdammers mikken namelijk op een verplichte koopoptie, maar alleen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Afgelopen seizoen had VfB Stuttgart ook al zo’n deal gesloten met Atalanta. De Duitsers betaalden een huursom van vier miljoen euro en hadden een optie van achttien miljoen euro plus twee miljoen aan bonussen. De voorwaarden werden echter niet gehaald, waardoor Touré terugkeerde naar Atalanta. Feyenoord zet nu dus in op een iets lagere koopoptie.

Overigens is het nog allerminst zeker dat Touré de stap naar Feyenoord gaat maken. Atalanta zou op dit moment namelijk niet staan te springen om de centrumspits te verhuren. Dat heeft alles te maken met het feit dat met Retegui en Lookman spoedig twee spitsen lijken te vertrekken. Toch weet Feyenoord Transfermarkt dat ook Touré bij het juiste voorstel weg kan uit Bergamo.

