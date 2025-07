'Details van deal voor El Bilal Touré bekend: dit is het Feyenoord-bod'

Feyenoord is hard bezig om los te weken bij Atalanta Bergamo. De Rotterdamse club heeft inmiddels een aanbieding gedaan aan de Italiaanse club voor de diensten van de Malinese spits. Feyenoord wil Touré huren met een optie tot koop van naar verluidt vijftien miljoen euro, meldt Feyenoord Transfermarkt op X.

Momenteel zijn Ayase Ueda en Julián Carranza de spitsen bij Feyenoord, maar beide heren treden (nog) niet in de sporen van Giménez, als we kijken naar rendement. Daarom is technisch directeur Dennis te Kloese op zoek naar een andere optie. Manfred Ugalde werd even genoemd, maar na vandaag (woensdag) is duidelijk dat die transfer er niet meer van komt. Spartak Moskou zit met een vraagprijs van 20 tot 25 miljoen euro te hoog in de boom en de raad van commissarissen van Feyenoord steekt een stokje voor het vervolg van de onderhandelingen.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels is Feyenoord doorgeschakeld naar een nieuw doelwit: Atalanta-spits Touré, zo meldde Feyenoord Transfermarkt eerder deze woensdag. De Rotterdamse club zou een bod hebben neergelegd bij zijn Italiaanse broodheer, maar de hoogte hiervan was op dat moment nog niet bekend. Inmiddels is duidelijk dat de club van trainer Robin van Persie Touré wil gaan huren met een optie tot koop. In het eerste voorstel heeft Feyenoord een afkoopbedrag van circa vijftien miljoen euro opgenomen, een bedrag dat dan in de zomer van 2026 betaald zou moeten worden bij een definitieve transfer.

Atalanta heeft de aanbieding van Feyenoord op dit moment in beraad. De 23-jarige Touré zou wel open staan voor een transfer naar de Eredivisie. De Malinees heeft in Bergamo nog een contract tot medio 2027. In 2023 telde Atalanta zo'n dertig miljoen euro neer voor de spits die echter nooit heeft kunnen overtuigen.

In zijn eerste seizoen bij Atalanta kwam hij tot 478 speelminuten, waarin hij drie keer scoorde en één assist gaf. Tijdens 2024/25 werd hij verhuurd aan VfB Stuttgart, waar hij net wat meer minuten maakte: 487. Wel was hij een langere periode geblesseerd. Voor de Duitse club scoorde hij ook drie keer, waaronder een Champions League-doelpunt tegen Juventus.

⚠️⤵️ Meer over de scoop van vanmiddag…



⦾ #Feyenoord wil El Bilal Touré huren

⦾ Koopoptie wordt over onderhandeld

⦾ Eerste bod optie is ~ €15M fee in 2026

⦾ Atalanta heeft aanbieding in beraad

⦾ Speler staat open voor transfer https://t.co/LyAB0KBTBb — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) July 16, 2025

