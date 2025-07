'Feyenoord doet bod op spits, die twee jaar geleden nog 30 miljoen kostte'

Feyenoord is hard op zoek naar een spits. Na het vertrek van Santiago Giménez van afgelopen winter (AC Milan), is het gat van een productieve aanvalsleider eigenlijk nog niet opgevuld. Volgens Feyenoord Transfermarkt hebben de Rotterdammers een bod gedaan op van Atalanta Bergamo.

Momenteel zijn Ayase Ueda en Julián Carranza de spitsen bij Feyenoord, maar beide heren treden (nog) niet in de sporen van Giménez, als we kijken naar rendement. Daarom is technisch directeur Dennis te Kloese op zoek naar een andere optie. Manfred Ugalde werd even genoemd, maar na dinsdag is duidelijk dat zijn Russische werkgever een transfer belemmert.

En dus schakelt Feyenoord door, weet Feyenoord Transfermarkt. Het nieuwe doelwit, Touré, werd in 2023 overgenomen van Almeria voor dertig miljoen euro. In zijn eerste seizoen bij Atalanta kwam hij tot 478 speelminuten, waarin hij drie keer scoorde en één assist gaf. Tijdens 2024/25 werd hij verhuurd aan VfB Stuttgart, waar hij net wat meer minuten maakte: 487. Wel was hij een langere periode geblesseerd. Voor de Duitse club scoorde hij ook drie keer, waaronder een Champions League-doelpunt tegen Juventus. De moyennes van Touré bij zijn laatste twee clubs zijn goed, nu is het tijd dat hij meer minuten kan maken.

Feyenoord zou nu een bod hebben neergelegd bij Atalanta. Het is niet duidelijk hoeveel de Nederlandse club aan hem wil uitgeven, maar zijn transferwaarde is door de afgelopen twee seizoenen ongeveer gehalveerd. Eerder legde Feyenoord al een bod van vijftien miljoen euro neer voor Ugalde, dus mogelijk kunnen de Rotterdammers weer een dergelijk bedrag op tafel leggen.

🚨🇲🇱 #Feyenoord zoekt 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐞 𝐭𝐨𝐞𝐧𝐚𝐝𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 voor El Bilal Touré! De 23-jarige spits, die een tranferwaarde van vijftien miljoen euro vertegenwoordigt, moet overkomen van Atalanta Bergamo. De eerste voorstellen liggen al bij de Serie A club én de speler. pic.twitter.com/qpLpzFulPy — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) July 16, 2025

