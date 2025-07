VI: Raad van commissarissen Feyenoord trekt stekker uit beruchte 'toptransfer'

Feyenoord gaat definitief niet voor . Valentijn Driessen meldde dinsdagochtend al dat de Costa Ricaan van Spartak Moskou niet meer op het lijstje stond, iets wat nu ook door Voetbal International wordt bevestigd.

Ugalde speelde tussen 2021 en 2024 voor FC Twente, waar hij 22 keer scoorde en 14 assists gaf in 84 wedstrijden. Spartak had vervolgens interesse en nam de spits voor dertien miljoen euro over. Na een complex eerste seizoen was hij afgelopen maanden uitermate productief: in 29 duels in de Premier Liga scoorde hij maar liefst zeventien keer, terwijl hij ook vijf assists bijschreef.

Het is dan ook niet gek dat Feyenoord hem op een lijstje heeft gezet. De Rotterdammers deden een bod op Ugalde, wat vijftien miljoen euro bedroeg. Spartak zou echter meer aan 20-25 miljoen euro denken. Dat lijkt te veel gevraagd voor Feyenoord, dat hem wel als 'absolute topversterking' aanmerkte.

De raad van commissarissen steekt nu ook een stokje voor vervolgonderhandelingen. Doordat de club van Ugalde uit Rusland komt en dat land momenteel in oorlog is met Oekraïne, ligt een transfer zeer gevoelig. De rvc bood steeds meer weerstand volgens Voetbal International, waardoor de clubleiding heeft besloten de stekker uit de transfer te steken. Ook de hoge vraagprijs kan hier een (kleine) rol in spelen. De Rotterdammers gaan nu op zoek naar een andere spits.

