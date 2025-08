Go Ahead Eagles verliest smaakmaker daags voor seizoenopening tegen PSV

gaat Go Ahead Eagles verruilen voor het Schotse Rangers FC. Voetbal International weet te melden dat beide clubs inmiddels een akkoord hebben bereikt over een transfersom voor de Finse vleugelaanvaller.

Antman maakte in de zomer van 2024 de overstap van FC Nordsjaelland naar Go Ahead Eagles, dat een bedrag van 1,2 miljoen euro neertelde voor de buitenspeler. De Fin toonde zich in zijn eerste seizoen in De Adelaarshorst van grote waarde voor de ploeg van Paul Simonis, die beslag legde op de KNVB Beker. In 36 officiële duels met Go Ahead wist Antman zes keer het net te vinden en liefst zestien assists te geven.



De goede prestaties van Antman zijn ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven, aangezien eerder deze week bekend werd dat Rangers FC zijn pijlen had gericht op de smaakmaker van Go Ahead Eagles. Inmiddels zijn beide clubs akkoord over een transfersom, zo klinkt het. Er worden geen bedragen genoemd, maar algemeen directeur Jan Willem van Dop liet eerder deze zomer al weten dat Antman niet voor minder dan zes miljoen euro mocht vertrekken uit Deventer. Volgens Sander Janssen van VI betaalt Rangers inclusief bonussen een bedrag van meer dan zes miljoen euro voor de vleugelaanvaller. Bovendien heeft de bekerwinnaar van het afgelopen seizoen een doorverkooppercentage bedongen.

Go Ahead Eagles had de hoop op Antman nog te behouden voor het komende Europese seizoen, maar dat gaat niet gebeuren. De 23-jarige rechtspoot zal zondagavond al niet meer van de partij zijn als de ploeg van trainer Melvin Boel het in het Philips Stadion opneemt tegen PSV in de Johan Cruijff Schaal.