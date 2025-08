Feyenoord - VfL Wolfsburg in tweede helft gestaakt, 4-0 eindstand

Feyenoord heeft de voorbereiding afgesloten met een indrukwekkende 4-0 zege op VfL Wolfsburg. De wedstrijd tuurde uiteindelijk slechts tachtig minuten. In de slotfase werd het duel gestaakt door een medisch noodgeval en daarna niet meer hervat. De goals kwamen van Ayase Ueda (2x), Luciano Valente en Gaoussou Diarra. Het was de generale repetitie voor het duel met Fenerbahçe in de derde voorronde van de Champions League op woensdagavond.

Ueda laat zich zien

Ueda verkeert in een lastig parket bij Feyenoord: hij kon de verwachtingen niet waarmaken in de afgelopen twee seizoenen en krijgt nu concurrentie van Casper Tengstedt en misschien ook El Bilal Touré. Feyenoord zou bereid zijn om Ueda of Julián Carranza te laten vertrekken. Maar voor het zover is, speelde Ueda zaterdag ‘gewoon’ tegen Wolfsburg en dat deed hij met verve.

De Japanner sloeg in minuut 27 voor het eerst toe. Na een rustig eerste kwart van de wedstrijd verstuurde Sem Steijn een strakke steekbal richting Ueda, die in het strafschopgebied aan één balaanraking genoeg had om keeper Kamil Grabara te passeren. Vlak na de pauze volgde de 2-0: na een scherpe steekpass van achteruit, ditmaal van landgenoot Tsuyoshi Watanabe, maakte Ueda geen fout in een één-op-één-situatie.

Tussendoor had Wolfsburg wel enkele kansen gecreëerd – bijvoorbeeld een kopbal van Dzenan Pejcinovic die rakelings naast ging – maar Feyenoord bleek een maat te groot. Met een vrijwel geheel nieuw elftal vanaf minuut 63 liep Feyenoord uit naar een dikke overwinning. Zomeraanwinsten Gonçalo Borges, Luciano Valente en Gaoussou Diarra beleefden persoonlijke hoogtepunten.

Invaller Borges bediende Valente met de buitenkant van de voet, waarna Valente de ruimte had om af te ronden. De van FC Groningen overgekomen spelmaker maakte zijn eerste minuten in het shirt van Feyenoord. Diarra deed ook nog een duit in het zakje door van dichtbij de 4-0 te produceren. Tien minuten voor tijd staakte arbiter Alex Bos het duel vanwege een medisch noodgeval op de tribune, waarna werd besloten niet meer verder te spelen.

Supporter naar het ziekenhuis

Feyenoord meldt dat de betreffende supporter aanspreekbaar is en voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gaat. "We wensen alle betrokkenen veel sterkte toe", laat de club weten.