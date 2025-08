'Nederlandse club wil Feyenoord tijdelijk verlossen van Carrillo'

Feyenoord kan mogelijk vlieguren laten maken bij FC Dordrecht. Feyenoord Transfermarkt weet te melden dat de Keuken Kampioen Divisionist interesse heeft om de Mexicaanse spits op huurbasis over te nemen.

Carrillo maakte afgelopen winter de overstap naar Feyenoord, dat hem overnam van Santos Laguna uit zijn vaderland Mexico. Zijn tijd in Rotterdam is vooralsnog niet heel succesvol, want het afgelopen jaar kwam hij tot slechts 49 minuten in drie wedstrijden. Ook voor komend seizoen lijkt er weinig speeltijd in het vooruitzicht te liggen voor Carrillo.

Trainer Robin van Persie beschikt met Ayase Ueda, Julian Carranza en de deze zomer gehaalde Casper Tengstedt al over drie spitsen. Bovendien heeft Feyenoord nog altijd zijn pijlen gericht op Atalanta-spits El Bilal Touré. De Rotterdammers hopen de spits Malinees-Ivoriaanse spits op huurbasis over te kunnen nemen van de Italiaanse club.

Derhalve mag Carrillo dus tijdelijk vertrekken uit Rotterdam, iets waar Van Persie ook al op hintte recentelijk. “Dat is inderdaad een beetje veel", doelt de oefenmeester op het viertal spitsen die hij tot zijn beschikking heeft. "Dat gaan we in de komende periode ook met die spelers bespreken. Ook vanuit hun oogpunt, hoe zij er zelf in zitten."

FC Dordrecht biedt wat betreft Carrillo dus een mogelijke uitkomst. De Keuken Kampioen Divisionist, die al vaker speler van Feyenoord huurt, is geïnteresseerd om de negentienjarige Mexicaan tijdelijk over te nemen. Op het tweede niveau kan de spit dan de nodige minuten maken. Naar verluidt wil Feyenoord naast Carrillo ook Ueda en Carranza slijten.