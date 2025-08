Giménez neemt afscheid van Feyenoord: 'Dit is mijn tweede thuis'

was zaterdag voor eventjes terug in De Kuip. De Mexicaanse spits, die afgelopen winter de overstap maakte naar AC Milan, nam in de rust van de oefenwedstrijd tegen VfL Wolfsburg (4-0) afscheid van de supporters van Feyenoord.

Giménez kwam in de zomer van 2022 naar Feyenoord, dat hem voor zo'n zes miljoen euro overnam van het Mexicaanse Cruz Azul. Na een wat moeizame start voor de Rotterdamse club, ontpopte de Mexicaanse goaltjesdief zich al snel tot een van de publiekslievelingen van de supporters. Uiteindelijk speelde Giménez 105 officiële wedstrijden in het Feyenoord-shirt, waarin hij 65 doelpunten maakte en veertien assists gaf.

Met zijn prestaties speelde Giménez zich in de kijker van diverse buitenlandse clubs, maar uiteindelijk maakte hij afgelopen winter de overstap naar AC Milan. Tijd om afscheid te nemen was er het afgelopen half jaar nog niet, tot vandaag. "Het voelt fantastisch om terug te zijn", aldus Giménez na zijn afscheid in De Kuip voor de camera van ESPN. "Dit is mijn tweede thuis. Dat gevoel heb ik al sinds ik hier aankwam. Het voelt goed om terug te zijn. De club heeft er alles aan gedaan om een mooie sfeer te creëren."

"Het was belangrijk om afscheid te kunnen nemen. Het afscheid was niet makkelijk", memoreert de 24-jarige spits, die afgelopen winter voor zo'n 32 miljoen euro naar Italië vertrok. "Er was al een akkoord met AC Milan en toen moest ik het in de Champions League meteen opnemen tegen Feyenoord. In die wedstrijd maakte ik ook nog een doelpunt, dus het was belangrijk om op een goede manier afscheid te nemen. Het maakt niet uit waar ik ben, ik zal voor altijd een Feyenoord-fan zijn."

Giménez blikte desgevraagd ook nog even terug op zijn Feyenoord-periode en werd gevraagd naar zijn mooiste moment in het shirt van de Rotterdamse club. "Mijn debuut in de Champions League tegen Lazio was geweldig en een herinnering die ik altijd in mijn hart zal meedragen", benoemt hij zonder twijfel.