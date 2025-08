Van Persie krijgt geweldig nieuws voor Fenerbahçe-thuis

Aanwinst is woensdag speelgerechtigd als Feyenoord het in de derde voorronde van de Champions League opneemt tegen Fenerbahçe, zo meldt ESPN. De van Sheffield United overgekomen verdediger mag zich daarom opmaken voor een debuut in een volle Kuip.

Van Persie had nog maar één 'volwaardige' centrale verdediger tot zijn beschikking voor de confrontatie met Fenerbahçe in de derde kwalificatieronde van de Champions League: zomeraankoop Tsuyoshi Watanabe, overgekomen van KAA Gent. Dávid Hancko vertrok eerder deze zomer al naar Atlético Madrid, terwijl Thomas Beelen (geblesseerd) en Gernot Trauner (onvoldoende fit) niet beschikbaar zijn voor het duel met de ploeg van José Mourinho.

Van Persie heeft Ahmedhodzic er echter bij tegen zijn oude club, zo meldt ESPN. "Feyenoord is er wél in geslaagd om de werkvergunning van aanwinst Anel Ahmedhodzic tijdig in orde te maken. De Bosniër is daardoor speelgerechtigd. Dat betekent dat de centrale verdediger woensdagavond al kan debuteren in dienst van de Stadionclub", aldus de betaalzender, die minder goed nieuws heeft over Jakub Moder: "Moder kwam dit weekend niet in actie vanwege pijntjes en voor hem lijkt woensdag ook te vroeg te komen. Van Persie had eerder goede hoop, maar het missen van de groepstraining daags voor het eerste treffen met Fener lijkt veelzeggend."

VI onthult hoeveel Feyenoord voor Ahmedhodzic betaalt

Voetbal International schrijft in het transferblog dat Feyenoord een bedrag van 'circa zes miljoen pond', omgerekend zo'n 6,9 miljoen euro, voor Ahmedhodzic betaalt. De transfersom zou door bonussen nog wel verder kunnen oplopen, ook heeft Sheffield United volgens het weekblad een doorverkooppercentage weten te bedingen. Het bedrag dat VI noemt ligt aanzienlijk lager dan de transferwaarde van achttien miljoen euro die de voorbije dagen veelvuldig op internet circuleerde. Ongetwijfeld omdat Ahmedhodzic' contract in de zomer van 2026 af zou lopen, valt de uiteindelijke transfersom die Feyenoord betaalt een stuk lager uit.