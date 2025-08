Feyenoord heeft beet en presenteert Anel Ahmedhodzic

Feyenoord versterkt zich per direct met . De 26-jarige centrale verdediger komt over van Sheffield United en tekent een contract tot medio 2029.

Door het vertrek van Dávid Hancko naar Atlético Madrid, de blessure van Thomas Beelen en het feit dat Gernot Trauner niet fit is, had Feyenoord-trainer Robin van Persie in de persoon van aanwinst Tsuyoshi Watanabe momenteel maar één ervaren stopper tot zijn beschikking. Met de komst van Ahmedhodzic komt daar verandering in.

De verdediger, 24-voudig international van Bosnië & Herzegovina, stond sinds 2022 onder contract bij Sheffield United en speelde sindsdien 114 officiële wedstrijden namens The Blades. Ahmedhodzic werd vorig jaar nog gelinkt aan Napoli en Juventus, maar bleef Sheffield destijds trouw. Omdat zijn contract in de zomer van 2026 af zou lopen is de Championship-club deze zomer wél bereid mee te werken aan een vertrek, waar Feyenoord gretig op in heeft gespeeld.

Ahmedhodzic staat voor razendsnel Feyenoord-debuut

Feyenoord meldt via de officiële kanalen dat Ahmedhodzic een contract tot medio 2029 heeft getekend. De club schrijft er alles aan te doen om de verdediger speelgerechtigd te krijgen voor de wedstrijd van woensdag, als de club het in de derde kwalificatieronde voor de Champions League in De Kuip opneemt tegen Fenerbahçe.

"Het is de laatste dagen ongelooflijk snel gegaan", zegt Ahmedhodzic in een eerste reactie op zijn transfer naar Feyenoord, dat bevestigt dat de speler 'al jaren op de radar stond' voordat hij nu eindelijk gehaald is. "Ik kan niet gelukkiger zijn. Dat ik nu voor zo’n grote Europees aansprekende club mag uitkomen, is iets waar ik altijd keihard voor heb gewerkt. Ik ben dankbaar dat Feyenoord me deze kans biedt én omdat ze er alles aan hebben gedaan me speelgerechtigd te krijgen voor de wedstrijden tegen Fenerbahçe. Ik kan niet wachten om dit shirt te mogen aantrekken en alles te geven met mijn nieuwe teamgenoten. Op naar veel moois", aldus de Bosniër.