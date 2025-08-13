Ochtendkranten trekken pijnlijke conclusie over Feyenoord na 'onnodige' CL-uitschakeling in Istanbul

De Nederlandse ochtendkranten trekken pijnlijke conclusies over Feyenoord, dat dinsdagavond met een 5-2 nederlaag op bezoek bij Fenerbahçe werd uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League. Valentijn Driessen stelt dat Dennis te Kloese en trainer Robin van Persie zich hebben 'vergaloppeerd' op de transfermarkt, terwijl Sjoerd Mossou de eliminatie van de Rotterdammers een 'reality check' noemt en vindt dat Te Kloese de komende weken nog flink aan de bak moet.

Feyenoord is door de uitschakeling in Istanbul op een 'sportief en financieel hellend vlak' beland, zo betoogt Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. De chef voetbal van de ochtendkrant noemt de eliminatie 'onnodig' en laakt het feit dat Feyenoord er niet in slaagde om de 0-1 voorsprong vast te houden tot aan de rust: "Daarmee werd het begin van het einde ingeluid voor de ploeg van Robin van Persie tegen Feyenoords plaaggeest José Mourinho." Driessen stipt de fouten van Jordan Lotomba en de gemiste kansen van Gonçalo Borges en Ayase Ueda aan, maar zag ook hoe het complete middenveld ondermaats was: "Vooral waren te veel Feyenoorders onzichtbaar, zoals Quinten Timber, In-beom Hwang en Sem Steijn. Het belangrijke middenveldtrio gaf niet thuis tegen Fenerbahçe." De journalist concludeert dat Dennis te Kloese en Robin van Persie zich op de transfermarkt 'sportief vergaloppeerd hebben', waardoor Feyenoord nu 'terug bij af' is. De Champions League-inkomsten moeten dit seizoen worden gemist, daarnaast werden spelers die zich de afgelopen seizoenen op dat podium onderscheidden voor forse bedragen verkocht, wat nu dus ook moeilijker wordt. "Vandaar staat de druk er direct vol op bij Van Persie en zijn spelers om dit seizoen bij de eerste twee te eindigen in de Eredivisie", schrijft Driessen.

In zijn column voor het Algemeen Dagblad spreekt Sjoerd Mossou van een 'afstraffing' voor Feyenoord en stelt hij dat de 5-2 nederlaag een 'duidelijk signaal' aan de clubleiding geeft. Mossou zag de ploeg van Van Persie 'bij zijn eerste echte test door het ijs zakken' en schrijft: "Geen onherstelbare ramp, wel een harde ‘reality check’." Behalve de opzichtige fouten van Lotomba waren een nog veel meer spelers die lieten zien nog niet klaar te zijn voor het hoogste podium, zag de journalist, die het spel van Anis Hadj Moussa en Ueda 'onzichtbaar' noemt, vaststelt dat Jordan Bos het 'zwaar had met de powerplay van de thuisploeg' en dat de nieuwe aanvoerder Steijn 'aan den lijve ondervond dat dit een wedstrijd was van een andere orde: niet te vergelijken met een doorsnee eredivisiewedstrijd'. Volgens Mossou moeten er voor het sluiten van de markt dan ook zeker nog spelers bij: "In de laatste ruim twee weken is er nog volop werk aan de winkel op de transfermarkt én aan de onderhandelingstafel", waarmee hij ook verwijst naar door Feyenoord gewenste contractverlenging van Quinten Timber. "Met het missen van de Champions League zal het alleen maar moeilijker worden de middenvelder binnenboord te houden", vreest Mossou hardop.

Willem Vissers wijst er in zijn wedstrijdverslag in de Volkskrant op dat José Mourinho er wéér in is geslaagd om een Nederlandse club pijn te doen in Europa. "In die zin is Mourinho nog steeds ‘the Special One’", schrijft Vissers. Ook deze journalist zag teveel spelers van Feyenoord in Istanbul niet het gewenste niveau halen. Vissers vond Lotomba 'verreweg de minste' aan Rotterdamse zijde en omschrijft topaankoop Steijn als een 'anoniem dravende pion'. Vissers laakt daarnaast de 'te weinig parate' vleugelspelers Hadj Moussa en Leo Sauer en de 'vrijwel onzichtbare spits' Ueda en stelt ook vast dat doelman Timon Wellenreuther een matige trap heeft. In tegenstelling tot Mossou denkt Vissers echter niet dat er nog veel spelers bij moeten: "Al met al is de selectie behoorlijk, al was het spel dinsdag te mager, tegen een verre van indrukwekkende tegenstander. Met de voorspelde ‘Hel van Istanbul’ viel het wel mee. Nee, het spel was een groter probleem voor Feyenoord dan de Hel", concludeert de journalist.