Ochtendkranten trekken pijnlijke conclusie over Feyenoord na 'onnodige' CL-uitschakeling in Istanbul

De Nederlandse ochtendkranten trekken pijnlijke conclusies over Feyenoord, dat dinsdagavond met een 5-2 nederlaag op bezoek bij Fenerbahçe werd uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League. Valentijn Driessen stelt dat Dennis te Kloese en trainer Robin van Persie zich hebben 'vergaloppeerd' op de transfermarkt, terwijl Sjoerd Mossou de eliminatie van de Rotterdammers een 'reality check' noemt en vindt dat Te Kloese de komende weken nog flink aan de bak moet.
Feyenoord is door de uitschakeling in Istanbul op een 'sportief en financieel hellend vlak' beland, zo betoogt Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. De chef voetbal van de ochtendkrant noemt de eliminatie 'onnodig' en laakt het feit dat Feyenoord er niet in slaagde om de 0-1 voorsprong vast te houden tot aan de rust: "Daarmee werd het begin van het einde ingeluid voor de ploeg van Robin van Persie tegen Feyenoords plaaggeest José Mourinho." Driessen stipt de fouten van Jordan Lotomba en de gemiste kansen van Gonçalo Borges en Ayase Ueda aan, maar zag ook hoe het complete middenveld ondermaats was: "Vooral waren te veel Feyenoorders onzichtbaar, zoals Quinten Timber, In-beom Hwang en Sem Steijn. Het belangrijke middenveldtrio gaf niet thuis tegen Fenerbahçe." De journalist concludeert dat Dennis te Kloese en Robin van Persie zich op de transfermarkt 'sportief vergaloppeerd hebben', waardoor Feyenoord nu 'terug bij af' is. De Champions League-inkomsten moeten dit seizoen worden gemist, daarnaast werden spelers die zich de afgelopen seizoenen op dat podium onderscheidden voor forse bedragen verkocht, wat nu dus ook moeilijker wordt. "Vandaar staat de druk er direct vol op bij Van Persie en zijn spelers om dit seizoen bij de eerste twee te eindigen in de Eredivisie", schrijft Driessen.
In zijn column voor het Algemeen Dagblad spreekt Sjoerd Mossou van een 'afstraffing' voor Feyenoord en stelt hij dat de 5-2 nederlaag een 'duidelijk signaal' aan de clubleiding geeft. Mossou zag de ploeg van Van Persie 'bij zijn eerste echte test door het ijs zakken' en schrijft: "Geen onherstelbare ramp, wel een harde ‘reality check’." Behalve de opzichtige fouten van Lotomba waren een nog veel meer spelers die lieten zien nog niet klaar te zijn voor het hoogste podium, zag de journalist, die het spel van Anis Hadj Moussa en Ueda 'onzichtbaar' noemt, vaststelt dat Jordan Bos het 'zwaar had met de powerplay van de thuisploeg' en dat de nieuwe aanvoerder Steijn 'aan den lijve ondervond dat dit een wedstrijd was van een andere orde: niet te vergelijken met een doorsnee eredivisiewedstrijd'. Volgens Mossou moeten er voor het sluiten van de markt dan ook zeker nog spelers bij: "In de laatste ruim twee weken is er nog volop werk aan de winkel op de transfermarkt én aan de onderhandelingstafel", waarmee hij ook verwijst naar door Feyenoord gewenste contractverlenging van Quinten Timber. "Met het missen van de Champions League zal het alleen maar moeilijker worden de middenvelder binnenboord te houden", vreest Mossou hardop.
Willem Vissers wijst er in zijn wedstrijdverslag in de Volkskrant op dat José Mourinho er wéér in is geslaagd om een Nederlandse club pijn te doen in Europa. "In die zin is Mourinho nog steeds ‘the Special One’", schrijft Vissers. Ook deze journalist zag teveel spelers van Feyenoord in Istanbul niet het gewenste niveau halen. Vissers vond Lotomba 'verreweg de minste' aan Rotterdamse zijde en omschrijft topaankoop Steijn als een 'anoniem dravende pion'. Vissers laakt daarnaast de 'te weinig parate' vleugelspelers Hadj Moussa en Leo Sauer en de 'vrijwel onzichtbare spits' Ueda en stelt ook vast dat doelman Timon Wellenreuther een matige trap heeft. In tegenstelling tot Mossou denkt Vissers echter niet dat er nog veel spelers bij moeten: "Al met al is de selectie behoorlijk, al was het spel dinsdag te mager, tegen een verre van indrukwekkende tegenstander. Met de voorspelde ‘Hel van Istanbul’ viel het wel mee. Nee, het spel was een groter probleem voor Feyenoord dan de Hel", concludeert de journalist.
Het was zeker onnodig, niet alleen Lotomba was aan het blunderen.. er waren zeker wel 2/3 kansen die er in moesten. Ahmedhodzic, Watanabe en Valente daar ga je als Feyenoord nog veel plezier aan beleven. En je gaat nu in pot 1 in de Europa League en als titelfavoriet zeker ook omdat je de afgelopen 5 jaar als Nederlandse club de meeste punten heb binnengehaald. Van Persie weet hoe het is om de Europa League te winnen met Feyenoord. Moder werd helaas gemist.
Ik zou niet te snel roepen dat je titelfavoriet bent voor de EL na zo'n uitschakeling. Zorg maar eerst dat je iets laat zien in Europa. Fener is geen topploeg, die gaat de CL-ticket ook niet halen. Een beetje nederigheid is wel op zijn plaats, lijkt me zo.
@KingCrimson Wedstrijd niet gezien maar jammer voor Feyenoord. Pot 1 voordeel bestaat niet meer in de huidige opzet. Maar Feyenoord zal gaan groeien en gaat dan zeker ver komen.
@ERIMIR Feyenoord heeft de meeste punten binnen gehaald afgelopen 5 jaar Europees.. met 2 jaar CL in de benen. Hoe bedoel je laat iets zien in Europa? Toen Feyenoord met 3-0 won tegen Bayern was het incident zeker. Uitslag van gisteren is geflatteerd maar als je vorig seizoen met een C selectie de achtste finales behaald in de CL. Mag je zeker nu wel concluderen dat je titelkandidaat bent.
@Ruud40 Het gaat ook niet perse om het voordeel, het zegt iets over hoe Feyenoord de Europa League ingaat, als een van de kanshebbers.
@KingCrimson Titelfavoriet omdat je de meeste NLse punten hebt binnengehaald. Dat is een rare kronkel. Je snapt dat Fenerbahce straks ook EL speelt. Die lijken me toch echt in de pikorde boven Fnoord te staan. En nog wat andere clubs, denk je ook niet
@Fonkie nee dat denk ik niet. Wel toevallig dat alle gezwelletjes nu boven komen drijven. Wacht maar einde van het seizoen.
Vind aankoop Borges wel heel onnodig veel geld en Lotomba was natuurlijk het verschil van 3 doelpunten. Zo simpel is het. Ueda harde werker met te laag rendement. Snap ook niet dat Read en Nieuwkoop ineens beide geblesseerd zijn. na 1 potje eredivisie.. Trauner Möder Bijlow Stengs ook van glas
Onnodig? Wat is dat voor een rare conclusie? Als je met 5 - 2 eraf gaat ben je niet goed genoeg, zo eenvoudig ligt dat. Dat is toch een behoorlijke afstraffing. Het probleem zit hem erin dat de indruk ontstaat dat je het wel even gaat klaarspelen nadat je met 2 - 1 thuis hebt gewonnen maar de tegenstander aardig onderschat hebt. En wellicht ook je eigen kunnen. Voeg daarbij de wanprestaties van te Kloese op de transfermarkt ( die zijn er aantoonbaar) en je hebt je resultaat. Plus nog de blessures rariteiten, want dat is toch ook heel merkwaardig. Van Persie die riep dat hij de oorzaak wist, maar de situatie is na maanden nog hetzelfde. ??? Waar van Persie een beginner is, is Mourinho nog steeds een toptrainer. Hij voorspelde het al. Pijnlijke conclusies, maar dat is het realisme. Nu maar kijken hoe de andere 2 het gaan doen. Ik heb van Psv de hoogste verwachtingen.
Van Persie zorgt ook voor rumoer en chaos binnen het team. Hoe kan je nou de Aanvoerdersband ontnemen van je beste middenvelder misschien wel beste middenvelder Van de eredivisie. Dat doet timber geen goed. En dan maak je steijn aanvoerder, die het eerst nog maar moet laten zien bij een topclub. Hele rare onverklaarbare keuze vind ik. Dan loopt het middenveld niet echt lekker maar wissel je pas als het te laat in de wedstrijd is om het tij nog te keren. En wat was er met die kraaijenveld aan de hand? Speelde een prima wedstrijd RvP zei nog hij heeft het ons moeilijk gemaakt. En dan zit ie weer op de bank. Deze wedstrijd heb je echt onnodig verloren, echt zonde. Want Ajax gaat ook niks kunnen betekenen in de CL dus komt het op PSV aan die de cl puntjes moet verzamelen.
Het was zeker onnodig, niet alleen Lotomba was aan het blunderen.. er waren zeker wel 2/3 kansen die er in moesten. Ahmedhodzic, Watanabe en Valente daar ga je als Feyenoord nog veel plezier aan beleven. En je gaat nu in pot 1 in de Europa League en als titelfavoriet zeker ook omdat je de afgelopen 5 jaar als Nederlandse club de meeste punten heb binnengehaald. Van Persie weet hoe het is om de Europa League te winnen met Feyenoord. Moder werd helaas gemist.
Ik zou niet te snel roepen dat je titelfavoriet bent voor de EL na zo'n uitschakeling. Zorg maar eerst dat je iets laat zien in Europa. Fener is geen topploeg, die gaat de CL-ticket ook niet halen. Een beetje nederigheid is wel op zijn plaats, lijkt me zo.
@KingCrimson Wedstrijd niet gezien maar jammer voor Feyenoord. Pot 1 voordeel bestaat niet meer in de huidige opzet. Maar Feyenoord zal gaan groeien en gaat dan zeker ver komen.
@ERIMIR Feyenoord heeft de meeste punten binnen gehaald afgelopen 5 jaar Europees.. met 2 jaar CL in de benen. Hoe bedoel je laat iets zien in Europa? Toen Feyenoord met 3-0 won tegen Bayern was het incident zeker. Uitslag van gisteren is geflatteerd maar als je vorig seizoen met een C selectie de achtste finales behaald in de CL. Mag je zeker nu wel concluderen dat je titelkandidaat bent.
@Ruud40 Het gaat ook niet perse om het voordeel, het zegt iets over hoe Feyenoord de Europa League ingaat, als een van de kanshebbers.
@KingCrimson Titelfavoriet omdat je de meeste NLse punten hebt binnengehaald. Dat is een rare kronkel. Je snapt dat Fenerbahce straks ook EL speelt. Die lijken me toch echt in de pikorde boven Fnoord te staan. En nog wat andere clubs, denk je ook niet
@Fonkie nee dat denk ik niet. Wel toevallig dat alle gezwelletjes nu boven komen drijven. Wacht maar einde van het seizoen.
Vind aankoop Borges wel heel onnodig veel geld en Lotomba was natuurlijk het verschil van 3 doelpunten. Zo simpel is het. Ueda harde werker met te laag rendement. Snap ook niet dat Read en Nieuwkoop ineens beide geblesseerd zijn. na 1 potje eredivisie.. Trauner Möder Bijlow Stengs ook van glas
Onnodig? Wat is dat voor een rare conclusie? Als je met 5 - 2 eraf gaat ben je niet goed genoeg, zo eenvoudig ligt dat. Dat is toch een behoorlijke afstraffing. Het probleem zit hem erin dat de indruk ontstaat dat je het wel even gaat klaarspelen nadat je met 2 - 1 thuis hebt gewonnen maar de tegenstander aardig onderschat hebt. En wellicht ook je eigen kunnen. Voeg daarbij de wanprestaties van te Kloese op de transfermarkt ( die zijn er aantoonbaar) en je hebt je resultaat. Plus nog de blessures rariteiten, want dat is toch ook heel merkwaardig. Van Persie die riep dat hij de oorzaak wist, maar de situatie is na maanden nog hetzelfde. ??? Waar van Persie een beginner is, is Mourinho nog steeds een toptrainer. Hij voorspelde het al. Pijnlijke conclusies, maar dat is het realisme. Nu maar kijken hoe de andere 2 het gaan doen. Ik heb van Psv de hoogste verwachtingen.
Van Persie zorgt ook voor rumoer en chaos binnen het team. Hoe kan je nou de Aanvoerdersband ontnemen van je beste middenvelder misschien wel beste middenvelder Van de eredivisie. Dat doet timber geen goed. En dan maak je steijn aanvoerder, die het eerst nog maar moet laten zien bij een topclub. Hele rare onverklaarbare keuze vind ik. Dan loopt het middenveld niet echt lekker maar wissel je pas als het te laat in de wedstrijd is om het tij nog te keren. En wat was er met die kraaijenveld aan de hand? Speelde een prima wedstrijd RvP zei nog hij heeft het ons moeilijk gemaakt. En dan zit ie weer op de bank. Deze wedstrijd heb je echt onnodig verloren, echt zonde. Want Ajax gaat ook niks kunnen betekenen in de CL dus komt het op PSV aan die de cl puntjes moet verzamelen.