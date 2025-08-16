Feyenoord verkoopt speler na zeven jaar aan NAC Breda

NAC Breda is dicht bij de komst van , zo weet Voetbal International. De Eredivisionist wil zijn contract bij Feyenoord afkopen tegen een ‘minimale transfersom’.

Candelaria, een 21-jarige linksback, heeft bij Feyenoord geen uitzicht op speeltijd. Hij mag daardoor verkocht worden. Bij NAC zal Candelaria de concurrentiestrijd aangaan met Boy Kemper, momenteel de enige linksback en de aanvoerder van NAC.

Volgens journalist Joost Blaauwhof sluit Candelaria komende week al aan in Breda. Hij wordt na Juho Talvitie, Rio Hillen, Moussa Soumano, Brahim Ghalidi, Charles-Andreas Brym, Mo Nassoh en Lewis Holtby de achtste nieuwkomer.

Candelaria kan een meerjarig contract ondertekenen in het Rat Verlegh Stadion. Zijn verbintenis bij Feyenoord loopt nog een jaar door, waardoor de Rotterdammers een 'minimale transfersom' tegemoet kunnen zien.

Sinds de zomer van 2018 maakt Candelaria onderdeel uit van Feyenoord. De linksbenige vleugelverdediger was eerder actief voor amateurclub ODS uit zijn geboorteplaats Dordrecht en de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam. Debuteren in de hoofdmacht van Feyenoord deed Candelaria niet.