Geen reddingsboei in september voor Quinten Timber bij Feyenoord

Ook als hij deze zomer bij Feyenoord blijft, zal Quinten Timber niet worden opgenomen in het groepje aanvoerders van de ploeg. Dat laat trainer Robin van Persie weten op de wekelijkse persconferentie.
Voorafgaand aan het nieuwe seizoen werd Sem Steijn benoemd tot eerste captain. Timber zit niet eens meer bij de eerste drie captains van Feyenoord, want na Steijn komen Anis Hadj Moussa en Givairo Read.
Van Persie liet eerder al weten dat het aflopende contract van Timber een rol speelde. “We hebben een grote groep leiders en we moeten een keuze maken, daar staan we nu volledig achter. Je zoekt veel dingen in een aanvoerder, waaronder een bepaalde commitment richting de club. Als hij zijn contract had verlengd voor deze beslissing, zou dat dat invloed gehad kunnen hebben."
Timber wordt momenteel in verband gebracht met Manchester United. Mocht hij Feyenoord trouw blijven, zal hij niet worden ‘beloond’ met een status als (reserve)aanvoerder. “Nee, want de aanvoerders heb ik bekendgemaakt. Quinten is een van onze leiders. Los van Quinten zie ik nog genoeg andere leiders op hun eigen manier. Maar de aanvoerders zijn bekend en die blijven zo”, aldus Van Persie.
Timber begon vorige week zaterdag op de bank in de Eredivisie-opener tegen NAC Breda (2-0), maar viel in de tweede helft in. Hij had wel een basisplek in de twee wedstrijden tegen Fenerbahçe in de derde voorronde van de Champions League, en scoorde zelfs in het thuisduel. Zaterdagavond gaat Feyenoord op bezoek bij stadsgenoot Excelsior.
Ben het eens met dat deze beslissing raar is en de methode waarop deze tot stand is gekomen absurd is maar om nu wekelijks te vragen of er een nieuwe aanvoerder is is waarschijnlijk nog achterlijker.
@Vrij Dag Ron Jans zou het woord n*gger gezegd hebben omdat hij meezong met een rapliedje. Dat is niet ontkend, zelfs door hem bevestigd. En toen is zijn contract ontbonden. De twee dingen zijn niet eens met elkaar te linken.
@De kikker zekers.
Volgens mij weten heel veel niet wat de taak is van een aanvoerder. Iedereen praat elkaar maar na. Een aanvoerder moet in de eerste plaats het goed kunnen vinden met de trainer. Als daar al geen sprake van is, kan je hem moeilijk aanvoerder maken. Hij is namelijk het verlengstuk van de trainer.
@Voetbal11tal het wordt gewoon uitgemolken . Timber wil kijken of er een leuke club zou komen . En RvP wil gewoon door . De keuzes voor de andere aanvoerders kun je wat van vinden ,maar wij weten totaal niet wat er leeft in die selectie . Iedereen roept wel maar misschien willen sommige spelers wel niet eens die band . Een leider kun je ook zijn zonder band. Het is gewoon weer typisch nederlandse media om dit onderwerp zo belangerijk te maken . Het mooie is dat men zich steeds zelf belachelijk maakt. Nu roepen ze timber is de man die aanvoerder moet zijn. Dit terwijl toen timber aanvoerder werdt men ook commentaar had. Na een paar maanden zelfs dat die band er voor zorgde dat hij niet goed speelde. Er wordt zoveel onzin geroepen
@Vrij Dag Van Jans.. nee. Maar amerikanen waren toen in een heftige woke fase. Dus hij was de sjaak. Achterlijk eigenlijk.
Kameraden, wel of geen aanvoerder? De hele discussie is onnodig. V Persie zoekt naar continuïteit. Logisch zou Cruyff zeggen. Timber heeft tot op heden niet verlengd en laat Feyenoord dus in het ongewisse naar de toekomst toe. Cruijff was meedogenloos geweest. Kom maar naast me zitten op de bank dit seizoen. Timber op zijn beurt wil, wat het beste is voor Timber en stelt dat door zijn houding voorop. V Persie wil wat het beste is voor Feyenoord, terecht. Ik hoop dat ie zijn transfer 30mln plus 5 mln bonussen naar United gaat maken. De impact van Timber gedurende zijn contract jaren bij Feyenoord is veel te laag. Blessures, langzame leerling, niet fris naar NL gaan terwijl je onmisbaar bent voor Feyenoord door blessures. Indien hij vaker fit was geweest en zijn impact groter, was ie al lang verkocht. Tot slot, wat me aan hem opviel tijdens Ferner, hij staat vaak stil op het veld. Goede spelers zijn altijd in beweging. Vanuit stilstand in beweging komen kost tijd. Tijdens Ferner was ie enkele keren te laat in de omschakeling. Het is een power player die zijn momenten kiest om met krachten te smijten. Hij kan niet doseren en erop zitten wanneer de situatie erom vraagt. Zowel aanvallend als verdedigend is zijn handelingssnelheid te laag zonder bal of hij ziet het gewoon niet. Spelers met deze attitude, spelen vaak hun eigen wedstrijd. Veel fans zullen zijn kwaliteiten beoordelen op de flitsende acties in balbezit die hij in huis heeft. Wanneer je maar 50 % fit bent kijk ik ook wanneer hij niet thuis geeft. Ferner uit was ronduit een slechte wedstrijd van een speler die vaak wordt genoemd als de beste van Feyenoord in de media. Van de Vaart laat geen moment ongemoeid om dit te benoemen. De realiteit is dat Van de Vaart een moment opname analist is die alles wat ooit met Ajax te maken heeft gehad bijvoorbaat ophemelt.
