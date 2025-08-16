Live voetbal 5

Geen reddingsboei in september voor Quinten Timber bij Feyenoord

Feyenoord-speler Quinten Timber
Foto: © Imago
12 reacties
Dominic Mostert
16 augustus 2025, 14:58   Bijgewerkt: 17:31

Ook als hij deze zomer bij Feyenoord blijft, zal Quinten Timber niet worden opgenomen in het groepje aanvoerders van de ploeg. Dat laat trainer Robin van Persie weten op de wekelijkse persconferentie.

Voorafgaand aan het nieuwe seizoen werd Sem Steijn benoemd tot eerste captain. Timber zit niet eens meer bij de eerste drie captains van Feyenoord, want na Steijn komen Anis Hadj Moussa en Givairo Read.

Artikel gaat verder onder video

Van Persie liet eerder al weten dat het aflopende contract van Timber een rol speelde. “We hebben een grote groep leiders en we moeten een keuze maken, daar staan we nu volledig achter. Je zoekt veel dingen in een aanvoerder, waaronder een bepaalde commitment richting de club. Als hij zijn contract had verlengd voor deze beslissing, zou dat dat invloed gehad kunnen hebben."

Timber wordt momenteel in verband gebracht met Manchester United. Mocht hij Feyenoord trouw blijven, zal hij niet worden ‘beloond’ met een status als (reserve)aanvoerder. “Nee, want de aanvoerders heb ik bekendgemaakt. Quinten is een van onze leiders. Los van Quinten zie ik nog genoeg andere leiders op hun eigen manier. Maar de aanvoerders zijn bekend en die blijven zo”, aldus Van Persie.

Timber begon vorige week zaterdag op de bank in de Eredivisie-opener tegen NAC Breda (2-0), maar viel in de tweede helft in. Hij had wel een basisplek in de twee wedstrijden tegen Fenerbahçe in de derde voorronde van de Champions League, en scoorde zelfs in het thuisduel. Zaterdagavond gaat Feyenoord op bezoek bij stadsgenoot Excelsior.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jadiel Pereira da Gama

Jadiel Pereira da Gama verbreekt 66 jaar oud record: jongste speler ooit in de Eredivisie

  • Gisteren, 21:57
  • Gisteren, 21:57
Telstar PEC Zwolle

Koswal blundert: Telstar verliest eerste Eredivisie-thuiswedstrijd in 47 jaar tijd

  • Gisteren, 20:19
  • Gisteren, 20:19
'Droomtransfer Quinten Timber stap dichterbij na groot nieuws uit Engeland'

'Droomtransfer Quinten Timber stap dichterbij na groot nieuws uit Engeland'

  • Gisteren, 18:12
  • Gisteren, 18:12
13 12 reacties
Reageren
12 reacties
Mike
Erkende gebruiker! Meer info
436 Reacties
1.054 Dagen lid
4.773 Likes
Mike
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Ben het eens met dat deze beslissing raar is en de methode waarop deze tot stand is gekomen absurd is maar om nu wekelijks te vragen of er een nieuwe aanvoerder is is waarschijnlijk nog achterlijker.

Vrij Dag
45 Reacties
454 Dagen lid
142 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Er speelt veel meer. ik vertrouw Persie niet Ik denk gelijk aan Ron Jans die weggestuurd werd.uit de VS. Hij ontkende bij hoog en laag, maar vreemd was het wel. Net als nu bij Timber.en Perssie

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
436 Reacties
1.054 Dagen lid
4.773 Likes
Mike
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

@Vrij Dag Ron Jans zou het woord n*gger gezegd hebben omdat hij meezong met een rapliedje. Dat is niet ontkend, zelfs door hem bevestigd. En toen is zijn contract ontbonden. De twee dingen zijn niet eens met elkaar te linken.

Hurricane.
260 Reacties
375 Dagen lid
2.139 Likes
Hurricane.
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

@Vrij Dag Waar geb jij het in godsnaam over. Opruier

De kikker
75 Reacties
856 Dagen lid
74 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

Reddingsboei of niet Timber blijft de beste speler van Feyenoord.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
436 Reacties
1.054 Dagen lid
4.773 Likes
Mike
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@De kikker zekers.

Quarlon
583 Reacties
1.054 Dagen lid
3.280 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Kleinzielige reactie van Van Persie. Ik heb als Feyenoorder liever dat hij zijnbenergie steekt in andere zaken. Dit helpt ook niet mee in een eventuele contractverlenging dus het is ook nog eens niet slim

Voetbal11tal
27 Reacties
766 Dagen lid
338 Likes
Voetbal11tal
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Volgens mij weten heel veel niet wat de taak is van een aanvoerder. Iedereen praat elkaar maar na. Een aanvoerder moet in de eerste plaats het goed kunnen vinden met de trainer. Als daar al geen sprake van is, kan je hem moeilijk aanvoerder maken. Hij is namelijk het verlengstuk van de trainer.

gtsb 2.0
5.842 Reacties
1.055 Dagen lid
25.445 Likes
gtsb 2.0
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Voetbal11tal het wordt gewoon uitgemolken . Timber wil kijken of er een leuke club zou komen . En RvP wil gewoon door . De keuzes voor de andere aanvoerders kun je wat van vinden ,maar wij weten totaal niet wat er leeft in die selectie . Iedereen roept wel maar misschien willen sommige spelers wel niet eens die band . Een leider kun je ook zijn zonder band. Het is gewoon weer typisch nederlandse media om dit onderwerp zo belangerijk te maken . Het mooie is dat men zich steeds zelf belachelijk maakt. Nu roepen ze timber is de man die aanvoerder moet zijn. Dit terwijl toen timber aanvoerder werdt men ook commentaar had. Na een paar maanden zelfs dat die band er voor zorgde dat hij niet goed speelde. Er wordt zoveel onzin geroepen

Vrij Dag
45 Reacties
454 Dagen lid
142 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ow tx. Een beetje dom van hem maar ljjkt me niet bewust

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
436 Reacties
1.054 Dagen lid
4.773 Likes
Mike
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@Vrij Dag Van Jans.. nee. Maar amerikanen waren toen in een heftige woke fase. Dus hij was de sjaak. Achterlijk eigenlijk.

12deman
77 Reacties
48 Dagen lid
111 Likes
12deman
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Kameraden, wel of geen aanvoerder? De hele discussie is onnodig. V Persie zoekt naar continuïteit. Logisch zou Cruyff zeggen. Timber heeft tot op heden niet verlengd en laat Feyenoord dus in het ongewisse naar de toekomst toe. Cruijff was meedogenloos geweest. Kom maar naast me zitten op de bank dit seizoen. Timber op zijn beurt wil, wat het beste is voor Timber en stelt dat door zijn houding voorop. V Persie wil wat het beste is voor Feyenoord, terecht. Ik hoop dat ie zijn transfer 30mln plus 5 mln bonussen naar United gaat maken. De impact van Timber gedurende zijn contract jaren bij Feyenoord is veel te laag. Blessures, langzame leerling, niet fris naar NL gaan terwijl je onmisbaar bent voor Feyenoord door blessures. Indien hij vaker fit was geweest en zijn impact groter, was ie al lang verkocht. Tot slot, wat me aan hem opviel tijdens Ferner, hij staat vaak stil op het veld. Goede spelers zijn altijd in beweging. Vanuit stilstand in beweging komen kost tijd. Tijdens Ferner was ie enkele keren te laat in de omschakeling. Het is een power player die zijn momenten kiest om met krachten te smijten. Hij kan niet doseren en erop zitten wanneer de situatie erom vraagt. Zowel aanvallend als verdedigend is zijn handelingssnelheid te laag zonder bal of hij ziet het gewoon niet. Spelers met deze attitude, spelen vaak hun eigen wedstrijd. Veel fans zullen zijn kwaliteiten beoordelen op de flitsende acties in balbezit die hij in huis heeft. Wanneer je maar 50 % fit bent kijk ik ook wanneer hij niet thuis geeft. Ferner uit was ronduit een slechte wedstrijd van een speler die vaak wordt genoemd als de beste van Feyenoord in de media. Van de Vaart laat geen moment ongemoeid om dit te benoemen. De realiteit is dat Van de Vaart een moment opname analist is die alles wat ooit met Ajax te maken heeft gehad bijvoorbaat ophemelt.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
436 Reacties
1.054 Dagen lid
4.773 Likes
Mike
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Ben het eens met dat deze beslissing raar is en de methode waarop deze tot stand is gekomen absurd is maar om nu wekelijks te vragen of er een nieuwe aanvoerder is is waarschijnlijk nog achterlijker.

Vrij Dag
45 Reacties
454 Dagen lid
142 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Er speelt veel meer. ik vertrouw Persie niet Ik denk gelijk aan Ron Jans die weggestuurd werd.uit de VS. Hij ontkende bij hoog en laag, maar vreemd was het wel. Net als nu bij Timber.en Perssie

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
436 Reacties
1.054 Dagen lid
4.773 Likes
Mike
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

@Vrij Dag Ron Jans zou het woord n*gger gezegd hebben omdat hij meezong met een rapliedje. Dat is niet ontkend, zelfs door hem bevestigd. En toen is zijn contract ontbonden. De twee dingen zijn niet eens met elkaar te linken.

Hurricane.
260 Reacties
375 Dagen lid
2.139 Likes
Hurricane.
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

@Vrij Dag Waar geb jij het in godsnaam over. Opruier

De kikker
75 Reacties
856 Dagen lid
74 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

Reddingsboei of niet Timber blijft de beste speler van Feyenoord.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
436 Reacties
1.054 Dagen lid
4.773 Likes
Mike
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@De kikker zekers.

Quarlon
583 Reacties
1.054 Dagen lid
3.280 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Kleinzielige reactie van Van Persie. Ik heb als Feyenoorder liever dat hij zijnbenergie steekt in andere zaken. Dit helpt ook niet mee in een eventuele contractverlenging dus het is ook nog eens niet slim

Voetbal11tal
27 Reacties
766 Dagen lid
338 Likes
Voetbal11tal
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Volgens mij weten heel veel niet wat de taak is van een aanvoerder. Iedereen praat elkaar maar na. Een aanvoerder moet in de eerste plaats het goed kunnen vinden met de trainer. Als daar al geen sprake van is, kan je hem moeilijk aanvoerder maken. Hij is namelijk het verlengstuk van de trainer.

gtsb 2.0
5.842 Reacties
1.055 Dagen lid
25.445 Likes
gtsb 2.0
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Voetbal11tal het wordt gewoon uitgemolken . Timber wil kijken of er een leuke club zou komen . En RvP wil gewoon door . De keuzes voor de andere aanvoerders kun je wat van vinden ,maar wij weten totaal niet wat er leeft in die selectie . Iedereen roept wel maar misschien willen sommige spelers wel niet eens die band . Een leider kun je ook zijn zonder band. Het is gewoon weer typisch nederlandse media om dit onderwerp zo belangerijk te maken . Het mooie is dat men zich steeds zelf belachelijk maakt. Nu roepen ze timber is de man die aanvoerder moet zijn. Dit terwijl toen timber aanvoerder werdt men ook commentaar had. Na een paar maanden zelfs dat die band er voor zorgde dat hij niet goed speelde. Er wordt zoveel onzin geroepen

Vrij Dag
45 Reacties
454 Dagen lid
142 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ow tx. Een beetje dom van hem maar ljjkt me niet bewust

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
436 Reacties
1.054 Dagen lid
4.773 Likes
Mike
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@Vrij Dag Van Jans.. nee. Maar amerikanen waren toen in een heftige woke fase. Dus hij was de sjaak. Achterlijk eigenlijk.

12deman
77 Reacties
48 Dagen lid
111 Likes
12deman
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Kameraden, wel of geen aanvoerder? De hele discussie is onnodig. V Persie zoekt naar continuïteit. Logisch zou Cruyff zeggen. Timber heeft tot op heden niet verlengd en laat Feyenoord dus in het ongewisse naar de toekomst toe. Cruijff was meedogenloos geweest. Kom maar naast me zitten op de bank dit seizoen. Timber op zijn beurt wil, wat het beste is voor Timber en stelt dat door zijn houding voorop. V Persie wil wat het beste is voor Feyenoord, terecht. Ik hoop dat ie zijn transfer 30mln plus 5 mln bonussen naar United gaat maken. De impact van Timber gedurende zijn contract jaren bij Feyenoord is veel te laag. Blessures, langzame leerling, niet fris naar NL gaan terwijl je onmisbaar bent voor Feyenoord door blessures. Indien hij vaker fit was geweest en zijn impact groter, was ie al lang verkocht. Tot slot, wat me aan hem opviel tijdens Ferner, hij staat vaak stil op het veld. Goede spelers zijn altijd in beweging. Vanuit stilstand in beweging komen kost tijd. Tijdens Ferner was ie enkele keren te laat in de omschakeling. Het is een power player die zijn momenten kiest om met krachten te smijten. Hij kan niet doseren en erop zitten wanneer de situatie erom vraagt. Zowel aanvallend als verdedigend is zijn handelingssnelheid te laag zonder bal of hij ziet het gewoon niet. Spelers met deze attitude, spelen vaak hun eigen wedstrijd. Veel fans zullen zijn kwaliteiten beoordelen op de flitsende acties in balbezit die hij in huis heeft. Wanneer je maar 50 % fit bent kijk ik ook wanneer hij niet thuis geeft. Ferner uit was ronduit een slechte wedstrijd van een speler die vaak wordt genoemd als de beste van Feyenoord in de media. Van de Vaart laat geen moment ongemoeid om dit te benoemen. De realiteit is dat Van de Vaart een moment opname analist is die alles wat ooit met Ajax te maken heeft gehad bijvoorbaat ophemelt.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Quinten Timber

Quinten Timber
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
1
0
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
5
AZ
1
3
3
6
Ajax
1
2
3
7
Feyenoord
1
2
3
8
Go Ahead
1
0
1
9
Fortuna
1
0
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel