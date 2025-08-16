Geen reddingsboei in september voor Quinten Timber bij Feyenoord

Ook als hij deze zomer bij Feyenoord blijft, zal niet worden opgenomen in het groepje aanvoerders van de ploeg. Dat laat trainer Robin van Persie weten op de wekelijkse persconferentie.

Voorafgaand aan het nieuwe seizoen werd Sem Steijn benoemd tot eerste captain. Timber zit niet eens meer bij de eerste drie captains van Feyenoord, want na Steijn komen Anis Hadj Moussa en Givairo Read.

Van Persie liet eerder al weten dat het aflopende contract van Timber een rol speelde. “We hebben een grote groep leiders en we moeten een keuze maken, daar staan we nu volledig achter. Je zoekt veel dingen in een aanvoerder, waaronder een bepaalde commitment richting de club. Als hij zijn contract had verlengd voor deze beslissing, zou dat dat invloed gehad kunnen hebben."

Timber wordt momenteel in verband gebracht met Manchester United. Mocht hij Feyenoord trouw blijven, zal hij niet worden ‘beloond’ met een status als (reserve)aanvoerder. “Nee, want de aanvoerders heb ik bekendgemaakt. Quinten is een van onze leiders. Los van Quinten zie ik nog genoeg andere leiders op hun eigen manier. Maar de aanvoerders zijn bekend en die blijven zo”, aldus Van Persie.

Timber begon vorige week zaterdag op de bank in de Eredivisie-opener tegen NAC Breda (2-0), maar viel in de tweede helft in. Hij had wel een basisplek in de twee wedstrijden tegen Fenerbahçe in de derde voorronde van de Champions League, en scoorde zelfs in het thuisduel. Zaterdagavond gaat Feyenoord op bezoek bij stadsgenoot Excelsior.