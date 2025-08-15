Live voetbal 1

'Droomtransfer Quinten Timber stap dichterbij na groot nieuws uit Engeland'

Foto: © Imago
Frank Hoekman
15 augustus 2025, 18:12

De kans dat Quinten Timber een droomtransfer van Feyenoord naar Manchester United gaat maken, lijkt vrijdag een stukje groter te zijn geworden. Verschillende transferjournalisten melden dat The Red Devils een streep door de komst van Carlos Baleba hebben gezet. Daardoor zou United nu kunnen doorschakelen naar de gewezen aanvoerder van Feyenoord.

Manchester United heeft deze zomer al flink wat aanvallende versterkingen gehaald in de personen van Bryan Mbeumo, Matheus Cunha én Benjamin Sesko. Gisteren (donderdag) bracht FootballTransfers naar buiten dat trainer Ruben Amorim nog graag een middenvelder aan zijn selectie zou toevoegen en dat Baleba kandidaat nummer één was. Zou de Brighton-middenvelder niet haalbaar blijken te zijn, dan zou Timber als 'goedkopere' optie in beeld komen.

Zowel David Ornstein (The Athletic) als Fabrizio Romano schrijft vrijdagmiddag dat Manchester United na gesprekken met Brighton afziet van de komst van Baleba. Brighton zou duidelijk hebben gemaakt dat de 21-jarige middenvelder niet te koop is en zelfs hebben geweigerd een vraagprijs te noemen, waardoor United nu doorschakelt naar 'andere targets'.

Dat zou dus zomaar Timber kunnen zijn, afgaande op de berichtgeving van FootballTransfers. De toekomst van de middenvelder is de afgelopen weken volop onderwerp van gesprek. Timbers contract bij Feyenoord loopt immers af in de zomer van 2026 en gesprekken over een verlenging liepen tot dusverre spaak. Het kostte de middenvelder zelfs zijn status als aanvoerder, al kwam hij in de eerste weken van het seizoen wel 'gewoon' in actie voor Feyenoord.

