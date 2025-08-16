Eerlijke Van Persie verklapt: 'Toen dacht ik wel eventjes...'

Robin van Persie weet nog niet of hij zondag 12 oktober meedoet als Feyenoord een Legends Match tegen Celtic speelt. De voormalig Oranje-international weet namelijk welk beeld er van hem is als speler, en hij weet niet of hij dat beeld wil gaan veranderen.

De legendes van Feyenoord en Celtic strijden op 12 oktober om de Wim Jansen Cup. De trofee is vernoemd naar Jansen, die op 25 januari 2022 overleed en een grote staat van dienst heeft bij beide clubs. Het opgehaalde geld gaat naar maatschappelijke projecten van de Feyenoord Foundation. Diverse grote namen, zoals Dirk Kuijt, Giovanni van Bronckhorst en Pierre van Hooijdonk, geven acte de présence. De naam van Van Persie ontbreekt vooralsnog echter op de spelerslijst.

Artikel gaat verder onder video

Op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Excelsior werd de trainer van Feyenoord daarnaar gevraagd. "Ik heb hem nog even open gehouden, omdat ik nog niet weet waar ik dan ben op dat moment. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik af en toe wel wat verhalen lees van de speler die ik was. Ik weet niet of ik het jullie moet aandoen om dat beeld te veranderen", grapt Van Persie. "Ik ben niet meer de speler van toen."

Of het moeilijker is geworden? "Ja. In de kleine ruimte gaat het echt nog wel goed. Alleen ik zag dat het elf tegen elf is op een heel veld. Toen dacht ik wel eventjes: hoe ga ik dat belopen? Precies wat ik wel van mijn spelers vraag. Dan gaan de spelers natuurlijk ook kijken van: coach, laat het maar even zien. Dus ik hem hem open gehouden. Dus misschien dat ik in een andere rol nog een rol van betekenis kan spelen", aldus Van Persie, die echt niet kan garanderen dat hij er zondag 12 oktober bij is. "Dat ligt nog open. Dat hangt een beetje van mijn schema af."

Feyenoord maakt donderdagmiddag de eerste lijst met spelers bekend. De Rotterdamse grootheden worden getraind door Bert van Marwijk, die in 2002 de UEFA-Cup won met Feyenoord. Naast Kuijt, Van Bronckhorst en Van Hooijdonk heeft de oud-bondscoach de beschikking over de volgende namen: Graziano Pellè, Royston Drenthe, Daryl Janmaat, André Bahia, Karim El Ahmadi, Patrick Paauwe, Salomon Kalou, Ruben Schaken, Hossam Ghaly, Nuri Şahin, Eljero Elia, Jan-Arie van der Heijden en Glenn Loovens.