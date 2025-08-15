Van Persie haalt uit na Lotomba-kritiek: 'Maatschappij waarin we leven is soms toxic'

Robin van Persie betreurt de keiharde kritiek die ten deel viel na de uitschakeling van Feyenoord in de derde voorronde van de Champions League tegen Fenerbahçe. De oefenmeester van de Rotterdammers kreeg mee dat de rechtsback de reacties op zijn Instagram moest afsluiten in verband met de stroom aan negatieve berichten. Van Persie betreurt dan ook de intense 'soms zelfs toxic' maatschappij waarin we leven.

Voor Lotomba liep de return in Istanbul in de derde voorronde van de Champions League uit op een ware deceptie. De Zwitser, die door het ontbreken van Givairo Read (geblesseerd) en Bart Nieuwkoop (kreeg rust) de enige 'volwaardige' optie op de rechtsbackpositie was, mocht zich vooral de 3-1 van Archie Brown en de 5-2 van Anderson Talisca aanrekenen. Beide goals vielen na onnodig balverlies van Lotomba. Ook bij de 2-1, van de voet van John Durán, ging de rechtsback met een halfhartige ingreep zeker niet vrijuit.

De rol van Lotomba bij drie van de vijf tegentreffers werd hem niet bepaald in dank afgenomen door de supporters van Feyenoord. Zo werd de rechtsback, die vorig jaar zomer overkwam van OGC Nice, onder meer op Marktplaats gezet. Om zichzelf verdere haatreacties te besparen besloot Lotomba ook om de reacties onder zijn posts op Instagram uit te zetten. "Ik heb het gelezen ja", reageert Van Persie nadat hij daar op de persconferentie voorafgaand aan het treffen met Excelsior mee wordt geconfronteerd. "Ik heb het niet bij hemzelf gecheckt, maar ik heb gelezen dat dat is gebeurd."

Had Feyenoord stelling in moeten nemen tegen haatreacties Lotomba?

Vervolgens wijst Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad erop dat Tottenham Hotspur stelling innam na de stroom aan haatreacties op aanvaller Mathys Tel na diens gemiste strafschop in de wedstrijd om de UEFA Super Cup (Tottenham verloor na strafschoppen van Paris Saint-Germain. De journalist vraagt zich af of Feyenoord niet ook stelling had in moeten nemen. "Wat kun je als club doen? Vragen dat dat niet gebeurt? Maar kun je het echt tegenhouden?", aldus Van Persie.

"Het is ook een beetje de maatschappij waarin we met elkaar leven. Op sommige momenten kan die intens zijn, soms zelfs toxic. Dat je echt denkt van: oef, is dat nog wel te verantwoorden eigenlijk? Matcht dat nog wel met de normen en waarden die we zelf hebben? Daar kun je zeker wat van vinden denk ik. Maar dat is wel de realiteit. Daar moet je dan wel wat mee met elkaar. Het is dan te makkelijk om te zeggen van: ah joh, dat is kritiek en daar moet je maar mee omgaan. Ik vind wel dat er grenzen aanzitten", stelt Van Persie.

Lotomba ondanks slechte wedstrijd 'gewoon' in Feyenoord-basis

Van Persie beaamt dat Lotomba wel eens betere wedstrijden heeft gespeeld, maar is niet van plan om de 26-jarige Zwitser te laten vallen. "Ik vind het belangrijk dat hij vertrouwen voelt. Ik wil een coach zijn van spelers die fouten durven te maken. Die lef en initiatief tonen. Dat is de reden dat Jordan ook gewoon in de basis staat tegen Excelsior", verklapt Van Persie. "Als je ziet hoe hij begonnen is aan onze voorbereiding, stemt mij dat heel positief. Ik zie vooruitgang. Noem me een speler die niet een keer een mindere wedstrijd heeft gespeeld. Iedereen heeft een mindere dag.”