Kramer foetert na Lotomba-haat: 'Er is een reden waarom jij achter een laptop zit en hij niet'

is in de bres gesprongen voor Feyenoord-back , die na Fenerbahçe - Feyenoord werd bestookt met haatberichten. De voormalig spits van de Rotterdammers vindt het te ver gaan, want hij weet uit eigen ervaring hoe vervelend het is.

Voor Lotomba liep de return in Istanbul in de derde voorronde van de Champions League uit op een ware deceptie. De Zwitser, die door het ontbreken van Givairo Read (geblesseerd) en Bart Nieuwkoop (kreeg rust) de enige 'volwaardige' optie op de rechtsbackpositie was, mocht zich vooral de 3-1 van Archie Brown en de 5-2 van Anderson Talisca aanrekenen. Beide goals vielen na onnodig balverlies van Lotomba. Ook bij de 2-1, van de voet van John Durán, ging de rechtsback met een halfhartige ingreep zeker niet vrijuit.

De rol van Lotomba bij drie van de vijf tegentreffers werd hem niet bepaald in dank afgenomen door de supporters van Feyenoord. Zo werd de rechtsback, die vorig jaar zomer overkwam van OGC Nice, onder meer op Marktplaats gezet. Om zichzelf verdere haatreacties te besparen besloot Lotomba ook om de reacties onder zijn posts op Instagram uit te zetten. Ook trainer Robin van Persie kreeg het mee en nam op de persconferentie afstand van de harde kritiek op Lotomba.

De Feyenoord-verdediger krijgt ook bijval van Kramer. "Ik word er zo ongelooflijk moe van", aldus Kramer aan tafel bij FC Rijnmond. "Ik vind het vervelend wanneer mensen tegen mij zeiden dat het erbij hoort. Met andere woorden: dat meningen van fans, meningen op X en dat soort dingen er allemaal bij horen."

Doorgaans kan Kramer meningen van anderen wel waarderen en er mee omgaan, ware het niet dat de reacties op social media altijd gepaard gaan met beledigingen. "Dat slaat helemaal nergens op. Iemand kan een slechte wedstrijd spelen, dat hoort erbij", benadrukt Kramer. "We hebben allemaal weleens een mindere dag. Dat hoort erbij."

Daar blijft het niet bij qua steun van Kramer voor Lotomba. "Er is een reden dat jij achter een laptop zit en hij op het veld staat. Dat betekent dat jij niet kan voetballen en hij wél. Misschien heb je ooit de droom gehad om wel voetballer te worden, maar dat is niet gelukt. Ik word er gewoon moe van dat iedereen denkt dat zijn of haar mening relevant is. Dus alle fans, alle supporters, die allemaal op social media spelers belachelijk maken of bedreigen", zegt de voormalig spits van Feyenoord. "Hoezo bedreig je een speler? Ben je gek geworden?!"

Kramer ziet oplossing voor het probleem

Kramer heeft wel een oplossing voor de bedrijven achter de social mediakanalen. "Al die instanties zouden moeten verifiëren wie je bent. Als je dan een account aanmaakt dat je dan je paspoort erbij hebt, zodat ze kunnen controleren wie je bent. Als jij dan een grote man bent, denk je dan dat er heel veel mensen tegen hem zullen zeggen: hé, kut dit, kut dat? Nee hoor, want dan weten ze precies wie je bent en dan kom je in de problemen. Ze moeten zorgen dat die instanties kunnen zien wie het zegt. Denk je dat het dan nog gaat gebeuren? Nee, echt niet", besluit Kramer.