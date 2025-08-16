Live voetbal 2

Maurice Steijn zit om twee redenen bij Excelsior - Feyenoord

Foto: © Imago/realtimes
16 augustus 2025, 21:12   Bijgewerkt: 21:25

Maurice Steijn was zaterdagavond aanwezig bij de competitiewedstrijd tussen Excelsior en Feyenoord (1-2). De trainer van Sparta Rotterdam was om twee redenen afgereisd naar Woudestein.

Steijn zag zijn zoon Sem in actie bij Feyenoord. Door de 1-2 te maken groeide de zomeraankoop uit tot matchwinner. Voor vader Maurice was het ook een kans om Feyenoord alvast in actie te zien in de aanloop naar de wedstrijd tussen Sparta en Feyenoord van zondag 31 augustus.

Voor Feyenoord is dat de eerstvolgende wedstrijd; Sparta speelt eerst nog tegen FC Utrecht (zondag) en Go Ahead Eagles (volgende week zaterdag). Feyenoord heeft komend weekend vrijaf. De KNVB hield er rekening mee dat de Rotterdammers over anderhalve week zouden strijden om een Champions League-ticket, maar dat is niet het geval.  

Sem Steijn ziet uit naar de krachtmeting met zijn vader. “Dat is een bijzondere wedstrijd voor de familie Steijn. Ik kijk er zeker naar uit om die wedstrijd te spelen. Laten we hopen dat het dan drie uit drie is.” Feyenoord won de eerste twee competitieduels.

Tegen Excelsior had de ploeg van Robin van Persie het wel zwaar. “We hadden kansen om het onszelf makkelijker te maken en de wedstrijd snel op slot te gooien. Als we dat niet doen, dan is opluchting misschien wel het juiste woord.”

Steijn geeft toe dat Feyenoord soms goed wegkwam, bijvoorbeeld toen Excelsior tweemaal achter elkaar op de paal schoot. “Maar zoals ik zeg: we hebben ook kansen gehad die we binnen moeten schieten. Dan heb je een andere wedstrijd.”

“De eerste 20 minuten waren denk ik niet onze beste start van een wedstrijd, maar dat moet ik eerst goed terugkijken. Ik ben in ieder geval blij dat we gewonnen hebben. Dat ik heb gescoord, is ook lekker”, aldus de Eredivisie-topscorer van vorig seizoen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
603 Reacties
1.055 Dagen lid
4.529 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Beide redenen niks mis mee. Een vader doet dat gewoon, en een trainer wil de volgende tegenstander bekijken. In dit geval gewoon win-win

Hahahahahaha en jullie dan
988 Reacties
777 Dagen lid
7.064 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Dit nieuws had ik echt niet willen missen wat een dooddoener weer bij Fcupdate

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

