Feyenoord kruipt door oog van de naald na schrikbarende start op Woudestein

Feyenoord heeft ook aan de tweede Eredivisiewedstrijd van het seizoen drie punten overgehouden. Overtuigend was het lang niet al tijd wat de ploeg van trainer Robin van Persie liet zien op bezoek bij het 'kleine broertje' Excelsior, maar na een zeer slechte start en een vroege achterstand boog Feyenoord het nog voor rust om en zegevierde de topclub met 1-2.

Van Persie koos op Woudestein, het stadion waar een tribune naar hem vernoemd is, voor dezelfde elf namen die midweeks met 5-2 verloren bij Fenerbahçe. Ook de deze week veel besproken Jordan Lotomba, die in Istanbul bij drie tegendoelpunten een negatieve hoofdrol voor zich opeiste, mocht dus blijven staan.

Het vertrouwen van Van Persie ten spijt, begon Feyenoord bijzonder zwak aan het Rotterdamse onderonsje. Veel duels werden verloren tegen een Excelsior dat veel feller startte dan de grote broer van Zuid. Dat resulteerde na tien minuten spelen in een niet onverdiende openingstreffer voor de Kralingers. Quinten Timber raakte op eigen helft de bal kwijt aan Adam Carlén, waarna het speeltuig uiteindelijk bij Derensili Sanches Fernandes terechtkwam. Die schoot via Timon Wellenreuther, die wellicht meer had kunnen en moeten doen, de 1-0 tegen de touwen. Feyenoord herpakte zich daarna wel enigszins en kwam bij de eerste de beste mogelijkheid langszij. Excelsior-doelman Calvin Raatsie bracht na in de twintigste minuut nog wel redding op een schot van Timber, maar was kansloos toen Ayase Ueda uit de rebound van dichtbij de 1-1 kon binnenkoppen. Nog voor rust was de ommekeer helemaal een feit, toen aanvoerder Sem Steijn een voorzet van Leo Sauer vanaf de linkerflank met de borst controleerde en beheerst binnenschoot: 1-2. Daarmee was direct de ruststand bereikt, want Raatsie hield in de slotminuten van het eerste bedrijf Timber en Ueda van een derde Feyenoord-treffer af.

Het mocht een klein wonder heten dat er in de tweede helft niet nog meer gescoord werd op Woudestein. Beide ploegen kregen kansen genoeg. Zo hielp Timber een grote kans om zeep toen hij een indirecte vrije trap in de zestien van Excelsior langs de verkeerde kant van de paal werkte. Ook de voor Jordan Bos ingevallen Gijs Smal rook aan een treffer. Na een goede pass van Timber stuitte linksback van dichtbij echter op Raatsie. Aan de andere kant kreeg Excelsior ook mogelijkheden genoeg om langszij te komen. Al in de eerste minuut na rust dook spits Mike van Duinen vrij op voor het doel van Wellenreuther, maar zijn schot miste de juiste richting. Wellenreuther ontsnapte later aan een tegentreffer toen Excelsior binnen luttele seconden twee keer de paal naast de reeds gepasseerde keeper wist te raken.