'Celtic wil flink betalen voor Feyenoord-speler, die Van Persie niet ziet zitten'

Feyenoord-selectie tijdens een training
Foto: © Imago
Mingus Niesten
18 augustus 2025, 15:10   Bijgewerkt: 15:49

Het lijkt erop alsof Calvin Stengs amper tot niet in de plannen van Feyenoord-trainer Robin van Persie voorkomt. Daardoor ziet Celtic een buitenkansje, als we Mark Hendry en clubmedium CeltsAreHere mogen geloven. De Schotse club zou al contact hebben gelegd met de speler.

Stengs kwam afgelopen seizoen mede door blessures slechts twaalf keer in actie. Zijn knie, hamstring én enkel speelden hem op verschillende momenten parten. In de aanloop naar het huidige seizoen heeft hij wel de voorbereiding meegedraaid, maar trainer Van Persie lijkt het niet zo in hem te zien zitten. De buitenspeler annex aanvallende middenvelder speelde namelijk ook nog geen minuut mee met de Rotterdammers in de vier officiële wedstrijden die de club afwerkte.

Celtic zou de 26-jarige speler nu op de korrel hebben. Volgens Hendry en CeltsAreHere is er al contact gelegd met het management van Stengs. Als de speler en zijn team groen licht geven, zal ook Feyenoord in het contact betrokken worden. De kampioen van Schotland heeft dan ook serieuze interesse in Stengs, die tot dusver acht keer voor Oranje uitkwam.

Bij CeltsAreHere maken ze zich wel een beetje zorgen over zijn blessuregevoeligheid. "Hij heeft de afgelopen twee seizoen 41 wedstrijden gemist. Maar wanneer hij fit is, laat hij zijn kwaliteit zien." Vorige zomer leek Stengs de overstap te maken naar het Amerikaanse Charlotte FC, maar de aanvaller kwam de medische keuring niet door. Met die transfer zou acht miljoen gemoeid zijn, een bedrag dat Celtic naar verwachting ook tafel zou moeten leggen. CeltsAreHere schrijft ten slotte nog het volgende: "De bal rolt, maar we moeten afwachten of dit ook echt in een overstap zal uitmonden. Wat wel zeker is, is dat Stengs duidelijk op de radar van Celtic staat." De speler van Feyenoord heeft in Rotterdam nog een tweejarig contract.

Van der Vaart ziet maar één Feyenoorder van Champions League-niveau

Van der Vaart ziet maar één Feyenoorder van Champions League-niveau

Aad de Mos bij Goedemorgen Eredivisie

De Mos voorspelt zeer opvallende Eredivisie-topscorer

Feyenoord-trainer Robin van Persie

Grote zorgen om Feyenoord: ‘Had ze verder verwacht dan ze nu zijn’

12deman
84 Reacties
50 Dagen lid
122 Likes
12deman
Yesss, gaan,.... Calvin bedankt voor alles wat je voor Feyenoord hebt betekent. Hop hop hop, op naar een selectie waarvan alle spelers 3 keer per week kunnen spelen en de posities dubbel bezet! Dus Caranza, Nieuwkoop, Kasanwiro, Trauner, Bijlow nog 6 te gaan, elke dag één?

Calvin Stengs

Calvin Stengs
Team: Feyenoord
Leeftijd: 26 jaar (18 dec. 1998)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Feyenoord
12
1
2023/2024
Feyenoord
29
6
2022/2023
Nice
4
0

