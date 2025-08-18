Transfernieuws bij Feyenoord: ‘Hij moet via een huurconstructie naar De Kuip komen’

Feyenoord hoopt zich in de transferperiode nog te versterken met een centrale verdediger en een spits, dat concludeert Mikos Gouka in zijn analyse voor het Algemeen Dagblad. Daarnaast lijkt de rol van Julián Carranza volledig uitgespeeld in Rotterdam.
Carranza werd ruim een jaar geleden overgenomen van het Amerikaanse Philadelphia Union, maar lijkt nu alweer te mogen vertrekken uit De Kuip. Het is al een tijd stil rondom de 25-jarige Argentijnse spits, die al wekenlang ontbreekt in de wedstrijdselectie. Dat heeft alles te maken met de komst van Casper Tengstedt, die voor zeven miljoen euro werd opgepikt bij Benfica. “Hij verdringt Julian Carranza, die simpelweg gewogen en te licht bevonden is”, analyseert het AD.
“Dennis te Kloese zal de Argentijn deze maand nog proberen te slijten, Carranza behoort al steevast niet meer tot de wedstrijdselectie”, ziet Gouka, die weet dat Feyenoord nog zoekt naar een spits, ‘die normaal gesproken via een huurconstructie naar de Kuip moet komen’, zo klinkt het.
Een andere wens van Robin van Persie is een centrale verdediger, die als back-up van Anel Ahmedhodzic en Tsuyoshi Watanbe kan fungeren. “Geen gekke wens, want tegen Excelsior was jeugdspeler Thijs Kraaijeveld (18), van origine een middenvelder, de enige verdedigende optie voor as voor Van Persie vanaf de bank. Een rentree van de geblesseerde Gernot Trauner is volgens de trainer nog niet aanstaande”, aldus Gouka.
Kloese is de naam van de club aan het vernietigen. Wat Wim Jansen, Kindval, Hanegem, Hasil, Wery, Eddy PG, Treytel, Israel, Romijn (de man die de Ned. taal verrijkt heeft met het woord , hondelxl (tegen een grensrechter?) en vele anderen hebben opgebouwd, ook Guus Brox geen voetballer, maar bestuurslid Feyenoord is, was? een naam in het buitenland Straks hoor je, die club?? Nee, daar moet je niet naar toe gaan, je wordt als een middel met een hoge doorsnelheid verhandeld. Ik ben geen Feyenoord fan, maar ken gewoon al die namen van al die gasten nog en nu ken ik Hwang en Timber en Paixao en misschien nog 1 Het erge is dat ze vroeger geen cultuurbewaker hadden en nu wel. Ik snap er niets van, hij ook niet denk ik
