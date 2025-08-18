Transfernieuws bij Feyenoord: ‘Hij moet via een huurconstructie naar De Kuip komen’

Feyenoord hoopt zich in de transferperiode nog te versterken met een centrale verdediger en een spits, dat concludeert Mikos Gouka in zijn analyse voor het Algemeen Dagblad. Daarnaast lijkt de rol van volledig uitgespeeld in Rotterdam.

Carranza werd ruim een jaar geleden overgenomen van het Amerikaanse Philadelphia Union, maar lijkt nu alweer te mogen vertrekken uit De Kuip. Het is al een tijd stil rondom de 25-jarige Argentijnse spits, die al wekenlang ontbreekt in de wedstrijdselectie. Dat heeft alles te maken met de komst van Casper Tengstedt, die voor zeven miljoen euro werd opgepikt bij Benfica. “Hij verdringt Julian Carranza, die simpelweg gewogen en te licht bevonden is”, analyseert het AD.

Artikel gaat verder onder video

“Dennis te Kloese zal de Argentijn deze maand nog proberen te slijten, Carranza behoort al steevast niet meer tot de wedstrijdselectie”, ziet Gouka, die weet dat Feyenoord nog zoekt naar een spits, ‘die normaal gesproken via een huurconstructie naar de Kuip moet komen’, zo klinkt het.

Een andere wens van Robin van Persie is een centrale verdediger, die als back-up van Anel Ahmedhodzic en Tsuyoshi Watanbe kan fungeren. “Geen gekke wens, want tegen Excelsior was jeugdspeler Thijs Kraaijeveld (18), van origine een middenvelder, de enige verdedigende optie voor as voor Van Persie vanaf de bank. Een rentree van de geblesseerde Gernot Trauner is volgens de trainer nog niet aanstaande”, aldus Gouka.