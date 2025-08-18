Live voetbal

Perez ziet iets heel opmerkelijks in het gedrag van Steijn

Feyenoord-speler Sem Steijn
Foto: © Imago
4 reacties
Niels Hassfeld
18 augustus 2025, 14:14

Sem Steijn heeft niet de intentie om deel te nemen aan de opbouw bij Feyenoord, zo concludeert Kenneth Perez na het uitduel met Excelsior (1-2). Volgens de analist beweegt de aanvoerder van Feyenoord zich altijd richting de doelmond, ook op momenten waar een andere aanvallende middenvelder de bal zou opeisen.

Steijn maakte deze zomer de stap van FC Twente naar Feyenoord. In Rotterdam-Zuid is de middenvelder uit de startblokken geschoten, met twee goals in zijn eerste twee competitieduels. “Dat is zijn grootste kwaliteit”, geeft Perez zondag aan bij Dit Was Het Weekend. “In het voetbal was hij ook niet al te best bij Twente en volgens mij heeft hij ook geen enkele intenties om deel te nemen aan het spel.”

Artikel gaat verder onder video

Die uitspraak mag Perez vervolgens uitleggen, waarbij er beelden van de opbouw van Feyenoord in beeld verschijnen. “Kijk hier, iedere nummer 10… Hij kijkt alleen maar naar voren: ik loop nu naar de goal toe, ik wil de bal helemaal niet. Zijn medespelers denken juist dat hij de bal wel wil hebben, maar dat wil hij helemaal niet.”

Perez denkt dat Steijn hiermee inspeelt op zijn eigen kwaliteiten. “Als nummer 10 denk je toch: ik stap even uit en speel mij maar in”, becommentarieert de analist een ander moment in de wedstrijd, waarbij Steijn vrij de bal had kunnen ontvangen. “Nee hoor, hij loopt gewoon lekker door. Hoopt dat er een voorzet komt en voor zijn voeten valt. Dat is ook een kwaliteit en dat is niet erg, maar het beperkt je wel in de opbouw. Maar als hij net zo veel goals maakt als bij Twente, of iets minder, heft dat elkaar wel op.” Perez hoopt wel dat Steijn zich in het meevoetballen nog gaat ontwikkelen. “Op momenten waar hij nog niet nodig is in de zestien, kan hij makkelijk deelnemen aan het spel.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Van der Vaart ziet maar één Feyenoorder van Champions League-niveau

Van der Vaart ziet maar één Feyenoorder van Champions League-niveau

  • Gisteren, 23:43
  • Gisteren, 23:43
Ajax

Studio Voetbal maakt zomeraankoop Ajax af: 'Lijkt nergens op, 11 miljoen!'

  • Gisteren, 22:53
  • Gisteren, 22:53
Marciano Vink

Vink ziet grote namen van Ajax verzaken: 'Dit gebeurde constant!'

  • Gisteren, 22:51
  • Gisteren, 22:51
4 4 reacties
Reageren
4 reacties
Voetbalhoofdstad
305 Reacties
20 Dagen lid
997 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

steijn maakt idd geen goede indruk na zijn transfer. Bedrag van 15mln hangt wel als een molensteen om zijn nek. Ik vrees dat het geen succes gaat worden.

FCJel
511 Reacties
744 Dagen lid
4.803 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad Hoe kom je in hemelsnaam bij die 15miljoen iedere keer? Daar klopt volgens mij (wederom) geen bal van

12deman
84 Reacties
50 Dagen lid
122 Likes
12deman
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Kameraden, loopt voorlopig 1 op 1. Laat ze maar lullen.

Voetbalhoofdstad
305 Reacties
20 Dagen lid
997 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

tegen de kleintjes doet hij het altijd goed. Tegen de betere tegenstanders zie je hem vaak niet. Zie Fenerbache.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Voetbalhoofdstad
305 Reacties
20 Dagen lid
997 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

steijn maakt idd geen goede indruk na zijn transfer. Bedrag van 15mln hangt wel als een molensteen om zijn nek. Ik vrees dat het geen succes gaat worden.

FCJel
511 Reacties
744 Dagen lid
4.803 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad Hoe kom je in hemelsnaam bij die 15miljoen iedere keer? Daar klopt volgens mij (wederom) geen bal van

12deman
84 Reacties
50 Dagen lid
122 Likes
12deman
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Kameraden, loopt voorlopig 1 op 1. Laat ze maar lullen.

Voetbalhoofdstad
305 Reacties
20 Dagen lid
997 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

tegen de kleintjes doet hij het altijd goed. Tegen de betere tegenstanders zie je hem vaak niet. Zie Fenerbache.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Sem Steijn

Sem Steijn
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (12 nov. 2001)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
2
1
2024/2025
Twente
35
27
2023/2024
Twente
34
17
2023
Twente
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
2
8
6
2
PSV
2
7
6
3
Feyenoord
2
3
6
4
PEC
2
3
6
5
AZ
2
3
4

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel