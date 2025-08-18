Perez ziet iets heel opmerkelijks in het gedrag van Steijn

heeft niet de intentie om deel te nemen aan de opbouw bij Feyenoord, zo concludeert Kenneth Perez na het uitduel met Excelsior (1-2). Volgens de analist beweegt de aanvoerder van Feyenoord zich altijd richting de doelmond, ook op momenten waar een andere aanvallende middenvelder de bal zou opeisen.

Steijn maakte deze zomer de stap van FC Twente naar Feyenoord. In Rotterdam-Zuid is de middenvelder uit de startblokken geschoten, met twee goals in zijn eerste twee competitieduels. “Dat is zijn grootste kwaliteit”, geeft Perez zondag aan bij Dit Was Het Weekend. “In het voetbal was hij ook niet al te best bij Twente en volgens mij heeft hij ook geen enkele intenties om deel te nemen aan het spel.”

Die uitspraak mag Perez vervolgens uitleggen, waarbij er beelden van de opbouw van Feyenoord in beeld verschijnen. “Kijk hier, iedere nummer 10… Hij kijkt alleen maar naar voren: ik loop nu naar de goal toe, ik wil de bal helemaal niet. Zijn medespelers denken juist dat hij de bal wel wil hebben, maar dat wil hij helemaal niet.”

Perez denkt dat Steijn hiermee inspeelt op zijn eigen kwaliteiten. “Als nummer 10 denk je toch: ik stap even uit en speel mij maar in”, becommentarieert de analist een ander moment in de wedstrijd, waarbij Steijn vrij de bal had kunnen ontvangen. “Nee hoor, hij loopt gewoon lekker door. Hoopt dat er een voorzet komt en voor zijn voeten valt. Dat is ook een kwaliteit en dat is niet erg, maar het beperkt je wel in de opbouw. Maar als hij net zo veel goals maakt als bij Twente, of iets minder, heft dat elkaar wel op.” Perez hoopt wel dat Steijn zich in het meevoetballen nog gaat ontwikkelen. “Op momenten waar hij nog niet nodig is in de zestien, kan hij makkelijk deelnemen aan het spel.”