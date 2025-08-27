Loting Europa League en Conference League: hoe laat en waar live uitgezonden?

Op vrijdag 29 augustus worden de lotingen voor de Europa League en Conference League verricht in Monaco. Feyenoord, Go Ahead Eagles en FC Utrecht weten dan welke tegenstanders ze in de competitiefase zullen treffen. AZ kan zich donderdagavond nog bij dat gezelschap voegen. De loting wordt live uitgezonden op tv en gestreamd op internet, maar hoe laat en waar is het te zien?

Wanneer is de loting voor de competitiefase van de Europa League en Conference League?

De lotingen voor de Europa League en Conference League worden gelijktijdig verricht en vinden plaats op vrijdag 29 augustus vanaf 13.00 uur. De UEFA heeft ervoor gekozen de lotingen samen te voegen om zo meer aandacht op beide competities te vestigen.

Waar wordt de loting voor de Europa League en Conference League uitgezonden?

Als zendgemachtigde voor alle Europese clubtoernooien heeft Ziggo Sport de rechten om de loting voor de Europa League en Conference League live uit te zenden in Nederland. Om 12.30 uur begint de uitzending op het hoofdkanaal van de zender, voor abonnees te vinden op kanaal 14.

Daarnaast biedt de UEFA via de eigen website een gratis livestream van de loting voor de Europa League en Conference League aan.

FCUpdate houdt tijdens de loting bovendien een liveblog bij waarin je op de hoogte wordt gehouden van de laatste ontwikkelingen. De link naar het blog verschijnt in de loop van vrijdagochtend in dit artikel.

Welke clubs hebben zich geplaatst voor de competitiefase van de Europa League?

Namens Nederland plaatste Go Ahead Eagles zich als bekerwinnaar direct voor het hoofdtoernooi van de Europa League. Feyenoord kreeg als nummer drie de kans om zich via de voorrondes voor de Champions League te kwalificeren, maar struikelde daarin over Fenerbahçe. FC Utrecht kan de derde Nederlandse ploeg worden in de Europa League. De ploeg van Ron Jans verdedigt donderdagavond in eigen huis een 2-0 voorsprong tegen Zrinjski Mostar.

Geplaatste teams Europa League 2025/26

Aston Villa (ENG)

Nottingham Forest (ENG)

AS Roma (ITA)

Bologna (ITA)

Real Betis (SPA)

Celta de Vigo (SPA)

SC Freiburg (DUI)

VfB Stuttgart (DUI)

Lille OSC (FRA)

Olympique Lyon (FRA)

OGC Nice (FRA)

Feyenoord (NED)

Go Ahead Eagles (NED)

FC Porto (POR)

Viktoria Plzen (TSJ)

Celtic (SCH)

Red Bull Salzburg (OOS)

Sturm Graz (OOS)

Rode Ster Belgrado (SER)

Dinamo Zagreb (KRO)

Woensdagavond zullen de vier verliezers van de overige play-offs van de Champions League zich bij deze groep voegen, terwijl er ook een return in de play-offronde van de Europa League wordt gespeeld. De overige deelnemers zullen donderdag bekend worden, als de andere returns in de play-offs op het programma staan.

Speeldata competitiefase Europa League 2025/26

Speelronde 1: 24 en 25 september 2025

Speelronde 2: 2 oktober 2025

Speelronde 3: 23 oktober 2025

Speelronde 4: 6 november 2025

Speelronde 5: 27 november 2025

Speelronde 6: 11 december 2025

Speelronde 7: 22 januari 2026

Speelronde 8: 29 januari 2026

Welke clubs hebben zich geplaatst voor de competitiefase van de Conference League?

Namens Nederland is FC Utrecht in ieder geval zeker van deelname aan de Conference League, aangezien het uitkomt in de play-offs van de Europa League. Als in eigen huis de 2-0 voorsprong tegen Zrinjski Mostar wordt weggegeven, neemt de ploeg van Jans deel aan het derde Europese toernooi. AZ kan zich donderdag ook nog plaatsen voor de Conference League. De Alkmaarders verdedigen in eigen huis een 2-0 voorsprong tegen Levski Sofia.

Geplaatste teams Conference League 2025/26

Geen enkele ploeg heeft zich tot dusver geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Conference League, aangezien alle deelnemers eerst kwalificatierondes moeten spelen. Woensdagavond zal de eerste deelnemer bekend worden, als de verliezer van het tweeluik tussen AEK Larnaca en SK Brann in de Europa League instroomt in de Conference League. De overige 35 deelnemers zullen donderdag bekend worden.

Speeldata competitiefase Conference League 2025/26

Speelronde 1: 2 oktober 2025

Speelronde 2: 23 oktober 2025

Speelronde 3: 6 november 2025

Speelronde 4: 27 november 2025

Speelronde 5: 11 december 2025

Speelronde 6: 18 december 2025