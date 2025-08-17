Spartak Moskou meldt zich met 5 miljoen bij FC Utrecht, Ron Jans baalt

Spartak Moskou heeft zijn pijlen gericht op . De Russische topclub zou bereid zijn om circa vijf miljoen euro neer te tellen voor de linksback van FC Utrecht. De interesse wordt gemeld door De Telegraaf en door media in Rusland.

El Karouani (24) ligt nog tot medio 2026 vast, maar kreeg eerder van de clubleiding de toezegging dat FC Utrecht zal meewerken als zich een mooie kans voordoet en er een serieus bedrag op tafel komt. Met zijn sterke seizoensstart en opvallende statistieken in de voorronde van de Europa League – vier assists en een doelpunt – heeft de Bosschenaar zich nadrukkelijk in de kijker gespeeld.

Trainer Ron Jans benadrukte na de recente 2-1 zege op Servette nogmaals dat de club de verdediger niet zal tegenhouden bij een aantrekkelijk aanbod. Bovendien lijkt FC Utrecht al te hebben voorgesorteerd op zijn vertrek: met de komst van Derry John Murkin is er afgelopen zomer een potentiële opvolger aangetrokken.

El Karouani stapte drie jaar geleden transfervrij over van NEC en groeide in Utrecht uit tot vaste waarde. In januari was PSV nog concreet geïnteresseerd, maar toen hield de clubleiding de deur gesloten. Inmiddels klinkt er een ander geluid: als Spartak daadwerkelijk doorpakt, mag de linksback uitvliegen. In een eerder stadium werd hij al in verband gebracht met FC Porto en Olympique Marseille.

De Marokkaans-Nederlandse verdediger speelde tot dusver 74 officiële wedstrijden voor FC Utrecht, waarin hij drie keer scoorde en zestien assists afleverde. Bij NEC stond de teller na 114 duels op zes goals en twaalf assists. Spartak had eerder deze transferwindow interesse in Michel Vlap van FC Twente, maar die transfer ging niet door.

Ron Jans baalt

Na afloop van de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en FC Utrecht (2-1) wordt El Karouani door ESPN gevraagd naar de interesse. “Je weet het antwoord daarop al. Ik kan daar niks over zeggen. Ik houd het lekker bij de wedstrijd”, zegt hij, waarna Aletha Leidelmeijer het blijft proberen. “Wat wil je dat ik zeg? Ik kan er niks over zeggen en hou het liever bij de wedstrijd. Het zijn privézaken. Het is niet nodig om geruchten de wereld in te brengen. Als het officieel is, dan zie je het voorbijkomen. Tot die tijd blijft het een gerucht. Ik ben speler van Utrecht en heb het erg naar mijn zin.

Trainer Ron Jans zou een overstap naar Moskou betreuren. “Ik heb op dit moment helemaal niks met Rusland. Ik was al blij dat Vlap niet die kant opging. Ik weet nergens van. Ik heb vrijdag nog aan Jordy (Zuidam, red.) gevraagd of er concrete interesse in hem was, maar toen was het ‘nee’.”