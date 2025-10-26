Live voetbal 5

AZ wervelt langs FC Utrecht en komt op vier punten van de koppositie

AZ-speler Troy Parrott
Foto: © Imago
Dominic Mostert
26 oktober 2025, 18:42

AZ heeft zondag een eenvoudige overwinning geboekt op FC Utrecht: 4-1. Met twee doelpunten vertolkte Troy Parrott een belangrijke rol bij de Alkmaarders, die bij vlagen uitstekend voetbal speelden met fraaie combinaties. AZ staat derde, met vier punten achterstand op Feyenoord en PSV.

AZ begon furieus in het eigen AFAS Stadion en stond al na zes minuten op voorsprong. Parrott werd weggestuurd in de diepte en schoof de bal beheerst langs Barkas: 1-0. De Alkmaarders hielden de druk hoog en verdubbelden na een halfuur spelen de marge. Opnieuw stond Parrott op de juiste plek, ditmaal na een uitstekende voorzet van rechtsback Kasius.

FC Utrecht had in de eerste helft niets in te brengen en kon doelman Owusu-Oduro nauwelijks testen. Kort na rust leek Parrott zelfs zijn hattrick te kunnen voltooien, maar zijn zwakke strafschop werd gekeerd door Barkas. Lang bleef het echter niet spannend, want Mijnans besliste het duel halverwege de tweede helft met de 3-0.

Via Zechiël deed FC Utrecht nog iets terug (3-1), maar van een echte comeback was geen sprake. In de slotfase zorgde Mees de Wit met een heerlijke actie en een geplaatst schot in de verre hoek voor het hoogtepunt van de middag: 4-1. Daarmee gaf AZ het eigen publiek een overtuigend slotstuk cadeau en lijkt de ploeg van Maarten Martens de goede vorm te herpakken.

ERIMIR
3.848 Reacties
476 Dagen lid
38.259 Likes
ERIMIR
AZ speelt de laatste tijd geweldig. Als ze zo doorgaan, zijn zij ook kandidaat voor de titel.

AZ - Utrecht

AZ
4 - 1
FC Utrecht
Vandaag gespeeld om 16:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
10
16
25
3
Ajax
10
6
19
4
AZ
9
7
18
5
Groningen
10
2
18
6
Sparta
10
-8
16

Complete Stand

