Jans straft laatkomers Murkin en Rodríguez met reserverol, onbegrip bij Van Polen

Ron Jans van FC Utrecht
Foto: © ESPN
13 januari 2026, 20:47   Bijgewerkt: 21:00

Derry John Murkin en Miguel Rodríguez waren dinsdag te laat bij FC Utrecht voor het bekerduel met FC Twente. Het tweetal zou eigenlijk in de basis beginnen, maar een teleurgestelde Ron Jans heeft ze toch op de bank gezet. Bram van Polen uit bij ESPN zijn onbegrip over de situatie.

FC Utrecht neemt het dinsdagavond in eigen huis op tegen FC Twente in de KNVB Beker. Jans was van plan om Murkin en Rodríguez in de basis te zetten tegen de Tukkers, maar zette ze op het laatste moment alsnog op de bank. “Murkin zou starten omdat El Karouani dit weekend ziek is geweest, hij was gisteren pas bij de groep. En Rodríguez was ook te laat, dus vandaar Vesterlund”, legt Jans uit bij ESPN.

Hans Kraay junior geeft aan dat dit tegenwoordig nauwelijks meer voorkomt, waar Jans het mee eens is. “2 januari hebben we gezegd: we trekken de touwtjes wat aan. Dus dan moet je het ook doen, dan maar zo.” Mogen Murkin en Rodríguez wel invallen? “Ze mogen gewoon invallen”, bevestigt de Utrecht-trainer. “Ze moeten maar zorgen dat ze daar klaar voor zijn.”

Na het interview met Jans vraagt Sinclair Bischop aan Van Polen hoe het ‘in godsnaam’ mogelijk is dat twee spelers te laat zijn gekomen voor een avondwedstrijd. “Zeker omdat ze dit waarschijnlijk hebben afgesproken in de winterstop: bizar”, antwoordt de analist. “Ik zou er als trainer en als medespeler zó slecht tegen kunnen. Rodríguez is een verschilmaker. Ik zou enorm teleurgesteld en ook echt pissed zijn. Je laat wel je team in de steek.”

➡️ Meer FC Utrecht nieuws

