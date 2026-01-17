Live voetbal 6

FC Utrecht, Groningen en Go Ahead willen Edvardsen huren: Ajax verkoopt 'nee'

Ajax-speler Oliver Edvardsen
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
17 januari 2026, 13:40

Oliver Edvardsen staat in de belangstelling van FC Groningen, FC Utrecht en Go Ahead Eagles. De drie Eredivisie-clubs onderzochten de mogelijkheid om de vleugelaanvaller te huren van Ajax, maar krijgen nul op het rekest. Dat meldt Voetbal International.

De Amsterdammers willen de Noor deze transferperiode niet op huurbasis laten vertrekken, maar staan wel open voor een transfer. “Ajax staat er open voor, dus die mogelijkheid bestaat. We hebben wel wat contact met een paar clubs, maar ik wil er niet heel veel over kwijt. Tijdelijk of definitief? Dat hangt er echt vanaf wat het plan van een club met mij is”, sprak Edvardsen, die zelf openstaat voor een vertrek uit de Johan Cruijff Arena, bij ESPN.

Go Ahead Eagles (de oud-club van Edvardsen), FC Groningen en FC Utrecht hebben geïnformeerd bij Ajax of de aanvaller te huur is, maar voor de Amsterdammers is deze constructie niet bespreekbaar. Edvardsen speelt sinds de winter van 2025 bij Ajax, dat de buitenspeler voor zo’n drie miljoen euro oppikte bij Go Ahead. In 28 duels was de Noor goed voor vier goals en twee assists. Zijn contract loopt nog door tot medio 2028.

