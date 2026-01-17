Ajax gaat na de vernedering in het Eurojackpot KNVB Bekertoernooi tegen AZ (6-0) op jacht naar eerherstel tegen Go Ahead Eagles. In eigen huis lijkt Fred Grim weer de beschikking te hebben over Youri Baas, die onmisbaar blijkt in het hart van de verdediging. Bekijk hier de vermoedelijke opstelling van Ajax.

Dat Baas onmisbaar is voor Ajax, werd pijnlijk duidelijk in het bekertoernooi. De centrale verdediger was niet fit genoeg om te spelen tegen AZ, en daar kregen de Amsterdammers de rekening voor gepresenteerd: 6-0. Tegen Go Ahead keert Baas vermoedelijk terug in het centrum. Dat gaat dan ten koste van Josip Sutalo, door het ijs zakte in Alkmaar.

Ook op linksback voert Grim een wijziging door, want Owen Wijndal mag niet meespelen wegens zijn schorsing. Dat betekent dat Lucas Rosa wederom een basisplaats krijgt. Hij speelde tegen AZ nog als rechtsback, maar die plek wordt hoogstwaarschijnlijk overgenomen door Anton Gaaei. Verder blijft Ko Itakura staan.

Op het middenveld lijkt Grim vast te houden aan Sean Steur, Youri Regeer en Davy Klaassen, terwijl we ook voorin geen aanpassingen zien. Zodoende lijken Oscar Gloukh, Mika Godts en Kasper Dolberg af te stevenen op een basisplaats tegen de bekerwinnaar van het afgelopen seizoen. Het duel start zaterdagmiddag om 16.30 uur in de Johan Cruijff Arena.

Vermoedelijke opstelling Ajax tegen Go Ahead:

Vermoedelijke opstelling: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Rosa; Regeer, Klaassen, Steur; Gloukh, Dolberg, Godts.