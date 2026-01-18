Live voetbal 3

'Valladolid verlost Ohio van uitzichtloze situatie in Utrecht'

Noah Ohio valt bij FC Utrecht - FC Twente in voor Victor Jensen, op de achtergrond trainer Ron Jans
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
18 januari 2026, 20:29

Noah Ohio lijkt zijn loopbaan voort te gaan zetten in Spanje. Het Algemeen Dagblad meldt zondagavond dat de spits van FC Utrecht op het punt staat om op huurbasis de overstap naar Real Valladolid te maken.

Ohio (23) is bij Utrecht inmiddels de vierde spits in de pikorde. De international van Jong Oranje kwam dit seizoen niet verder dan twee invalbeurten in de Eredivisie en deed regelmatig mee met Jong FC Utrecht, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie.

Artikel gaat verder onder video

Het AD meldt dat Ohio elk moment verhuurd kan gaan worden aan Valladolid, dat op de twaalfde plaats staat in de Segunda División, het tweede profniveau in Spanje.

Valladolid neemt komende zomer ook al een andere Nederlandse spits over. Afgelopen week werd bekend dat Robin van Duiven (19) na het lopende seizoen transfervrij bij de club gaat tekenen. Namens Jong PSV kwam Van Duiven dit seizoen veertien keer tot scoren op het tweede niveau.

➡️ Meer FC Utrecht nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kees Kwakman

Kwakman gelooft niets van uitleg Van Persie over Read

  • Gisteren, 23:21
  • Gisteren, 23:21
Jerdy Schouten

Schouten spreekt naam PSV-ploeggenoot verkeerd uit: 'Barra... Barrakterovic"

  • Gisteren, 22:25
  • Gisteren, 22:25
PSV viert de 0-1 tegen Fortuna Sittard

PSV worstelt met stug Fortuna, maar wint wel en blijft op titelkoers

  • Gisteren, 21:55
  • Gisteren, 21:55
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Noah Ohio

Noah Ohio
Jong FC Utrecht
Team: Jong Utrecht
Leeftijd: 23 jaar (16 jan. 2003)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Utrecht
8
9
2025/2026
Utrecht
2
0
2024/2025
Jong Utrecht
3
2
2024/2025
Utrecht
23
5

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
8
AZ
18
2
28
9
Heerenveen
19
1
24
10
Utrecht
18
4
23
11
PEC
19
-15
23
12
Fortuna
19
-5
22

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel