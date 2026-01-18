lijkt zijn loopbaan voort te gaan zetten in Spanje. Het Algemeen Dagblad meldt zondagavond dat de spits van FC Utrecht op het punt staat om op huurbasis de overstap naar Real Valladolid te maken.

Ohio (23) is bij Utrecht inmiddels de vierde spits in de pikorde. De international van Jong Oranje kwam dit seizoen niet verder dan twee invalbeurten in de Eredivisie en deed regelmatig mee met Jong FC Utrecht, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie.

Het AD meldt dat Ohio elk moment verhuurd kan gaan worden aan Valladolid, dat op de twaalfde plaats staat in de Segunda División, het tweede profniveau in Spanje.

Valladolid neemt komende zomer ook al een andere Nederlandse spits over. Afgelopen week werd bekend dat Robin van Duiven (19) na het lopende seizoen transfervrij bij de club gaat tekenen. Namens Jong PSV kwam Van Duiven dit seizoen veertien keer tot scoren op het tweede niveau.