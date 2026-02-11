De Catalaanse politie is een onderzoek gestart naar een vermeend incident rondom Fatinho Jr., de broer van AS Monaco-aanvaller Ansu Fati, meldt het Spaanse ABC. Een Nederlandse vrouw beschuldigt hem van ongewenste handelingen. Het voorval zou hebben plaatsgevonden in de nacht van zaterdag op zondag 8 februari in Barcelona.

Volgens de vrouw was zij die avond met Fatinho Jr. en een groep vrienden uitgegaan naar nachtclub Shoko. Na het uitgaan keerde de groep terug naar een woning, waar de vrouw naar eigen zeggen naakt wakker werd naast de broer van de voetballer. Ze vermoedt dat ze mogelijk slachtoffer is geworden van chemische onderwerping, waarbij iemand tegen zijn of haar wil wordt gedrogeerd. Hoewel de politie het incident heeft geregistreerd, is er nog geen officiële aangifte gedaan.

Niet in woning Yamal

In eerste berichten werd de woning in verband gebracht met FC Barcelona-speler Lamine Yamal. De club ontkent echter dat het voorval zich heeft afgespeeld in een van zijn huizen. Officiële bronnen van de Mossos d’Esquadra (Catalaanse politie) bevestigen inmiddels dat het incident niet plaatsvond in de woning in de buitenwijk Esplugues die met Yamal wordt gelinkt, maar in een ander pand in de regio.

Medisch onderzoek

De vrouw is na het incident naar het Hospital Clínic gegaan voor medische tests om te kijken of er inderdaad sprake was van drogering. De politie benadrukt dat dit soort onderzoeken zelden definitief uitsluitsel geven, omdat de stoffen vaak snel uit het lichaam verdwijnen. In het politierapport staat ook dat de vrouw eerder die avond al ongewenste aanrakingen zou hebben ervaren en dat ze daarop Fatinho Jr. een klap gaf. Ze wacht nu de resultaten van de medische tests af voordat ze beslist of ze officieel aangifte doet.

Kamp-Fati ontkent

De omgeving van Braima Fati, zoals Fatinho Jr. voluit heet, reageert fel op de aantijgingen. In een verklaring aan ABC ontkent zijn entourage “stellig en categorisch alle beschreven feiten” en stelt dat de beschuldigingen “op geen enkele wijze overeenkomen met de werkelijkheid”.

Ze spreken daarnaast van een “schending van het fundamentele recht op eer en het vermoeden van onschuld” en vrezen dat de berichtgeving zal leiden tot “persoonlijke en maatschappelijke schade die moeilijk te herstellen is”. Zolang er geen officiële aangifte ligt, blijft de zaak bij de politie geregistreerd als incident. Als de vrouw alsnog besluit aangifte te doen, wordt het onderzoek overgedragen aan de Centrale Eenheid Seksuele Agressies (UCAS).