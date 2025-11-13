Vermoedelijke opstelling Oranje tegen Polen: Koeman wacht op laatste oordeel over Dumfries

Het Nederlands elftal speelt vrijdagavond tegen Polen en kan zich kwalificeren voor het WK 2026. Met een overwinning is kwalificatie een feit, terwijl een gelijkspel naar alle waarschijnlijkheid ook voldoende is. Welke spelers stuurt Ronald Koeman het veld op in Warschau? Dit is de vermoedelijke opstelling van Oranje voor de wedstrijd die om 20.45 uur begint.

Timber in de basis, Dumfries vraagteken

Op de voorbeschouwende persconferentie werd Koeman vergezeld door Jurriën Timber. De verdediger mag rekenen op een basisplek, bevestigde de bondscoach. Dumfries is nog ‘twijfelachtig’. Tijdens de training deed hij zijn schoenen uit. Koeman zei te verwachten dat hij donderdagavond laat de knoop doorhakt.

Artikel gaat verder onder video

Mocht Dumfries niet fit zijn, dan zal Lutsharel Geertruida waarschijnlijk de plek innemen als weet Koeman. Dan zou bijvoorbeeld Jan Paul van Hecke in het elftal kunnen komen als centrumverdediger. “Dat kan ook, daar denken we over na. Maar als Dumfries niet kan spelen, dan speelt Geertruida. Ook omdat je dan maar één positie wisselt.”

Hij bedoelt daarmee dat Timber in het centrum kan blijven staan. Bij zijn club Arsenal speelt hij wel op de rechterflank, maar Timber zei dat het ‘best makkelijk’ is om de knop om te zetten. “Ik heb er al zo lang gespeeld ook (centraal achterin, red.). Ik ben er eigenlijk groot geworden, dus het was meer de knop omzetten op het moment dat ik rechts- of linksback moest spelen.”

De verwachting is verder dat Bart Verbruggen weer plaatsneemt onder de lat. Koeman laat met zijn uitspraak doorschemeren dat hij de defensie zoveel mogelijk intact wil laten, dus zal die waarschijnlijk hetzelfde zijn als op 12 oktober tegen Finland - met basisplekken voor Timber, Virgil van Dijk en Micky van de Ven - en eventueel met Geertruida op de plek van Dumfries.

Op het middenveld lijken Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong en Tijjani Reijnders de beste papieren te hebben, waardoor Justin Kluivert op de bank belandt. Voorin worden opnieuw Donyell Malen, Memphis Depay en Cody Gakpo verwacht. Deze week viel Wout Weghorst af; Emmanuel Emegha is zijn vervanger in de selectie en zou als invaller kunnen debuteren.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries/Geertruida, Timber, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Malen, Memphis, Gakpo.