Denzel Dumfries is vrijdagavond niet van de partij als het Nederlands elftal het opneemt tegen Polen. Dat meldt Voetbal International. De rechtsback zit vanwege een blessure niet bij de wedstrijdselectie van bondscoach Ronald Koeman.

Dumfries was al een twijfelgeval voor het duel met Polen, doordat hij een kleine blessure had opgelopen op de training. Koeman hield hierdoor al een slag om de arm en nu is bekend geworden dat de vleugelverdediger van Internazionale niet fit genoeg is voor het duel met Polen. Hij zal rechtsachterin worden door Lutsharel Geertruida, zo gaf Koeman donderdagavond al prijs.

Artikel gaat verder onder video

Doorgaans zou ook Jurriën Timber een geschikte vervanger kunnen zijn voor Dumfries, maar de Arsenal-verdediger krijgt een plekje in het hart van de verdediging naast Virgil van Dijk. Door het afvallen van Wout Weghorst, Quillindschy Hartman en dus Dumfries behoren Luciano Valente en Emmanuel Emegha tot de wedstrijdselectie en kunnen ze derhalve hun debuut maken in Warschau.

Oranje kan zich deze interlandperiode definitief plaatsen voor het WK. De voorsprong op nummer twee Polen bedraagt twee duels voor het einde drie punten, terwijl Nederland een veel beter doelsaldo heeft. Bij een zege in Warschau is de ploeg van Koeman dan ook zeker van deelname aan de eindronde. Ook bij een gelijkspel kan het bijna niet meer misgaan voor Oranje. Weet Polen te winnen, moet Nederland maandag in Amsterdam winnen van Litouwen om zeker te zijn van het WK.