René van der Gijp heeft in het verleden de kans gekregen om analist te worden bij Eurosport. De oud-voetballer en analist zag daar echter van af, omdat hij de Engelse taal onvoldoende machtig is.

Van der Gijp blikt donderdagavond in Vandaag Inside terug op de aanwezigheid van Boris Becker in het programma, een dag eerder. De communicatie met de Duitse tennislegende verliep in het Engels en dat ging Van der Gijp overduidelijk niet gemakkelijk af. De analist moest vaak naar de juiste woorden zoeken.

“Ik ken mijn eigen tekortkomingen, Wilfred”, reageert Van der Gijp wanneer hij door presentator Wilfred Genee wordt geconfronteerd met de moeizaam verlopen uitzending van woensdag.

Van der Gijp doet dan een opmerkelijke onthulling: “Tien jaar geleden ben ik best vaak benaderd om in het Engels commentaar te geven bij voetbalwedstrijden. Dat was niet voor in Saudi-Arabië, maar voor Eurosport”, legt hij uit. Voormalig boezemvriend Ruud Gullit moedigde Van der Gijp om de uitdaging aan te gaan. “Ruud heel vaak tegen mij: doe dat nou, joh. Dan gaan we gewoon samen. Dat is leuk!”

Van der Gijp zag dat echter niet zitten en bedankte voor de eer. “Ik zei: nee Ruud, ik kan dat niet. Ik ben aan het vertalen. Ik heb het eerst in mijn hoofd in het Nederlands en probeer het dan te vertalen naar het Engels. Ruud heeft die kwaliteit wel.”