René van der Gijp schuift vanwege Boris Becker eenmalig op woensdag aan in Vandaag Inside

Rene van der Gijp en Johan Derksen
Foto: © Imago/Realtimes
Tijmen Gerritsen
8 oktober 2025, 17:54

Normaal gesproken heeft René van der Gijp op woensdag zijn vrije dag als analist van Vandaag Inside, maar deze week maakt hij een uitzondering. Tennislegende Boris Becker schuift namelijk aan in het populaire televisieprogramma van SBS6 en dat optreden wil Van der Gijp niet missen.

Becker is een meervoudig Grand Slam-winnaar en was lange tijd de beste tennisser ter wereld. Hij schuift aan bij Vandaag Inside vanwege het nieuwe boek dat hij heeft uitgebracht. Zijn biografie is inmiddels al gelezen door René van der Gijp, die graag wilde dat Becker zou komen aanschuiven.

"Het is echt een fantastisch boek. Over zijn tijd in de gevangenis en de rivaliteit met Andre Agassi. Hij was de nummer 1 van de wereld en kon het niet verdragen dat hij tweede of derde werd. Hij wilde daarom stoppen. Je moet 'm echt lezen", zei Van der Gijp onlangs in het programma Vandaag Inside.

Woensdagavond is het zover en komt Becker bij Wilfred Genee, Johan Derksen en Van der Gijp praten over zijn nieuwe biografie.

