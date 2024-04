Vertrokken Ajacied: 'Ik heb om 18.45 uur een wekker om te eten, om 22.45 uur moet mijn telefoon weg'

wordt door NEC op allerlei manieren geholpen om beter te presteren. De aanvaller, die in de zomer overkwam van Ajax, geeft toe in bepaalde opzichten te moeten wennen aan de stap omhoog. De Nijmegenaren doen er alles aan om Hansen zoveel mogelijk te ondersteunen, zowel binnen als buiten het veld.

In gesprek met regionale omroep RN7 gaat Hansen in aanloop naar de bekerfinale van NEC tegen Feyenoord in op zijn prestaties in het rood-zwart-groen: "Ik heb in de afgelopen vier jaar geen negentig minuten gespeeld door klachten. Als je dan van Jong Ajax naar NEC gaat, is dat een stap hoger. Ik heb bij Jong Ajax al geen negentig minuten gespeeld, dan moet ik hier natuurlijk gaan wennen", legt de multifunctionele speler van de Gelderse club uit.

NEC probeert de voormalig Ajacied momenteel optimaal te ondersteunen, waar de 21-jarige speler zijn werkgever enorm dankbaar voor is: "Ik ben met NEC veel met voeding bezig. Ik heb een programma wanneer ik moet eten, om 18,45 uur gaat mijn wekker om te eten. Ook iets wat echt goed is. is dat ik een wekker heb om 22.45 uur. Dan moet mijn telefoon weg, want met de helderheid van de telefoon in mijn gezicht kan ik natuurlijk niet snel in slaap vallen."

Hansen geeft toe dat het beleid bij NEC op dit vlak anders is dan bij Ajax: "Bij Ajax word je wat meer losgelaten en gaat het vooral om de dingen op het veld. Bij NEC gaat het ook veel om hoe het buiten het veld gaat. Dit had ik ook zeker nodig, deze structuur is heel belangrijk voor mij."

