Koeman: 'Ik vind het een gekke vraag die je stelt aan Van Dijk'

27 maart 2026, 23:25
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Ronald Koeman vindt dat Jeroen Stekelenburg een ‘gekke vraag’ stelde aan Virgil van Dijk na de wedstrijd tussen Nederland en Noorwegen. Stekelenburg wilde weten of Van Dijk bij de selectie blijft in de laatste dagen van de interlandperiode.

Van Dijk speelde vrijdag de gehele wedstrijd tegen Noorwegen en was goed voor een kopdoelpunt. “Ben je er dinsdag nog, of zijn de afspraken anders?”, vroeg Stekelenburg aan Van Dijk, doelend op de aanstaande oefenwedstrijd tegen Ecuador. “Ik ben er dinsdag zeer zeker”, antwoordde de aanvoerder van Oranje.

Analist Pierre van Hooijdonk sprak vervolgens de verwachting uit dat Van Dijk dinsdag op de bank zit. “Ik denk dat hij wel een wedstrijdje gaat overslaan. Hij speelt alles bij Liverpool. Die ploeg heeft er al zoveel wedstrijden op zitten en moet nog een aantal wedstrijden. Dan lijkt het me niet dat je hem bij deze twee interlands opstelt.”

In het interview met Koeman refereerde Stekelenburg zelf aan de vraag die hij Van Dijk had gesteld. “Ik vind dat een gekke vraag, die je stelt. ‘Ben je er nog bij’… Hoezo? Moeten we allemaal naar huis gaan? We zijn met een groep en dit zijn de laatste wedstrijden richting het WK. Je houdt die groep bij elkaar. We gaan wel wat wisselen. Dat is duidelijk.” 

Analist Rafael van der Vaart vond het ‘ook een beetje een gekke vraag’. “Want inderdaad: een bondscoach heeft niets te maken met clubvoetbal. Dit is inderdaad de laatste fase voor een WK. Natuurlijk ga je proberen een beetje te veranderen, maar de basis blijft hetzelfde.”

De vraag van Stekelenburg was ook een verwijzing naar oktober 2024, toen Van Dijk na een schorsing eerder het trainingskamp van Oranje verliet. Nadat hij zei mee te willen reizen naar Duitsland voor een wedstrijd tegen de oosterburen, besloot hij toch om terug te keren naar Liverpool.

➡️ Meer over het Nederlands elftal

Lees ook:
Wout Weghorst mee naar het WK

Oranje-fans woest, Weghorst hard op weg naar WK met Oranje

  • Gisteren, 07:25
  • Gisteren, 07:25
  • 7
Kees Smit bij Nederlands elftal

Oranjefans zien ‘gênante’ beelden van Kees Smit bij Nederlands elftal

  • wo 25 maart, 11:10
  • 25 mrt. 11:10
  • 6
Joey Veerman

WK heel ver weg voor Veerman: 'Natuurlijk speelt zijn karakter een rol'

  • ma 23 maart, 17:20
  • 23 mrt. 17:20
  • 6
Nederland - Noorwegen

2 - 1
Vandaag gespeeld om 20:45
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 34 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
31
3
2024/2025
Liverpool
37
3
2023/2024
Liverpool
36
2
2022/2023
Liverpool
32
3

