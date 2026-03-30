Live voetbal

Koeman gaat elftal flink wijzigen tegen Ecuador, Dumfries start in de basis

30 maart 2026, 14:19   Bijgewerkt: 14:25
Ronald Koeman
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Tijdens de persconferentie van Oranje van maandag ging Ronald Koeman in op zijn plannen voor de oefeninterland tegen Ecuador. De bondscoach kondigde aan dat hij gaat schuiven in zijn opstelling en gaf daarbij direct duidelijkheid over één naam: Denzel Dumfries start in de basis.

Koeman wil in het duel met Ecuador meerdere spelers aan het werk zien, maar houdt vast aan een deel van zijn vaste basis. “Ik ga niet het hele elftal omgooien, maar ik ga wel vijf of zes andere spelers laten spelen om van iedereen een nóg beter beeld te krijgen. Die is er al bijna, maar het zijn wel twee oefenduels. Dat heeft ook te maken met de tegenstander”, aldus de bondscoach.

Artikel gaat verder onder video

De keuzeheer kan in ieder geval beschikken over een volledig fitte selectie. Dat biedt hem de mogelijkheid om te variëren. Zo hintte Koeman op een mogelijke basisplaats voor Noa Lang. “Iedereen is fit en dat geldt ook voor Noa Lang. Die zou kunnen beginnen”, zei hij.

Koeman verwacht bovendien een ander soort wedstrijd dan in het vorige oefenduel. Waar Noorwegen een ander type tegenstander was, rekent hij tegen Ecuador op meer fysieke weerstand. “Zij spelen heel fysiek en agressief en aan ons om daar onderuit te spelen. Dat gaat interessant worden. Het is een andere wedstrijd dan tegen Noorwegen”, stelde Koeman.

Hoewel de bondscoach steeds dichter bij zijn ideale formatie komt, wil hij nog geen definitieve knopen doorhakken richting een eindtoernooi. “Dat doe je pas na zo’n periode. Je hebt poppetje A en poppetje B en wat heb je nodig op zo’n toernooi”, legde hij uit.

Tot slot gaf Koeman alvast één zekerheid prijs voor het duel met Ecuador. Met een knipoog verwees hij naar de speler naast zich in de perszaal. “Het is gebruikelijk dat de speler die naast mij zit, ook van start gaat”, doelde hij op Dumfries, die daarmee verzekerd is van een basisplaats.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jagerman
105 Reacties
98 Dagen lid
136 Likes
Jagerman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het kan toch niet waar zijn dat de ideale spits voor Oranje (Brobbey), aldus van der Vaart, weer niet in de basis staat. Ook de andere media inclusief FC Update hebben het dan weer fout. Tegen Noorwegen zaten ze er ook al naast. hahaha.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Net binnen

Meer nieuws

Nederland - Ecuador

20:45
Wordt gespeeld op 31 mrt. 2026
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

Meer info

Denzel Dumfries

Denzel Dumfries
Internazionale
Team: Inter
Leeftijd: 29 jaar (18 apr. 1996)
Positie: M, V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Inter
14
1
2024/2025
Inter
29
7
2023/2024
Inter
31
4
2022/2023
Inter
34
1

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws