Tijdens de persconferentie van Oranje van maandag ging Ronald Koeman in op zijn plannen voor de oefeninterland tegen Ecuador. De bondscoach kondigde aan dat hij gaat schuiven in zijn opstelling en gaf daarbij direct duidelijkheid over één naam: start in de basis.

Koeman wil in het duel met Ecuador meerdere spelers aan het werk zien, maar houdt vast aan een deel van zijn vaste basis. “Ik ga niet het hele elftal omgooien, maar ik ga wel vijf of zes andere spelers laten spelen om van iedereen een nóg beter beeld te krijgen. Die is er al bijna, maar het zijn wel twee oefenduels. Dat heeft ook te maken met de tegenstander”, aldus de bondscoach.

De keuzeheer kan in ieder geval beschikken over een volledig fitte selectie. Dat biedt hem de mogelijkheid om te variëren. Zo hintte Koeman op een mogelijke basisplaats voor Noa Lang. “Iedereen is fit en dat geldt ook voor Noa Lang. Die zou kunnen beginnen”, zei hij.

Koeman verwacht bovendien een ander soort wedstrijd dan in het vorige oefenduel. Waar Noorwegen een ander type tegenstander was, rekent hij tegen Ecuador op meer fysieke weerstand. “Zij spelen heel fysiek en agressief en aan ons om daar onderuit te spelen. Dat gaat interessant worden. Het is een andere wedstrijd dan tegen Noorwegen”, stelde Koeman.

Hoewel de bondscoach steeds dichter bij zijn ideale formatie komt, wil hij nog geen definitieve knopen doorhakken richting een eindtoernooi. “Dat doe je pas na zo’n periode. Je hebt poppetje A en poppetje B en wat heb je nodig op zo’n toernooi”, legde hij uit.

Tot slot gaf Koeman alvast één zekerheid prijs voor het duel met Ecuador. Met een knipoog verwees hij naar de speler naast zich in de perszaal. “Het is gebruikelijk dat de speler die naast mij zit, ook van start gaat”, doelde hij op Dumfries, die daarmee verzekerd is van een basisplaats.