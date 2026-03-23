Thuisvoordeel, een bekende term die wekelijks voorbijkomt op alle niveaus, van de Eredivisie tot de kelderklasse. Waar de meeste clubs het heerlijk vinden om voor het ‘eigen publiek’ te spelen, blijft Roda JC Kerkrade dit seizoen het liefst ver weg van het eigen stadion. De Limburgers strijden volop mee voor de nacompetitie, maar kennen een zorgwekkende statistiek in het Parkstad Limburg Stadion.

Geen reistijd, de vertrouwde grasmat en de steun van de eigen aanhang: op papier zijn het precies de ingrediënten die normaal gesproken zorgen voor dat extra zetje richting drie punten. In Kerkrade pakt dat dit seizoen echter totaal anders uit. Mogen clubs dit jaar op bezoek bij Roda JC, hoeven ze zich totaal geen zorgen te maken over het zogenoemde thuisvoordeel. Zo lijkt het.

Dramatische statistiek in eigen huis

Op het eerste oog lijken de Limburgers een prima seizoen te beleven. Feitelijk gezien is dat ook zo. Na een sterke eerste seizoenshelft, waarin de ploeg van Kevin van Dessel zelfs vierde stond, is het in 2026 iets weggezakt naar plek acht. Toch ligt Roda nog altijd op koers voor deelname aan de play-offs. Met nog vijf wedstrijden te gaan heeft de club uit Kerkrade dat volledig in eigen hand, met een voorsprong van vijf punten op de plekken buiten de play-offs.

Een bijkomend voordeel: Roda speelt nog maar twee van die duels in eigen huis (tegen Willem II en FC Emmen). De andere drie wedstrijden zijn op vreemde bodem, en juist daar lijkt Roda in het voordeel. Kijkend naar de ranglijst op basis van thuiswedstrijden staan de Koempels op een dramatische achttiende plaats, met slechts achttien behaalde punten.

Van de zeventien thuisduels wist Roda er slechts vier te winnen. Extra pijnlijk is dat drie van die vier zeges al plaatsvonden tussen augustus en oktober. Na die eerste maanden van de competitie wonnen de Limburgers alleen nog de Limburgse derby tegen MVV, op 22 februari. Het goede gevoel van die langverwachte thuisoverwinning is inmiddels alweer verdwenen. Tegen Jong PSV, Vitesse en Helmond Sport werd vervolgens niet gewonnen in eigen huis.

Uitwedstrijden zijn een wereld van verschil

Die achtste plaats in de Keuken Kampioen Divisie heeft Roda vooral te danken aan de sterke resultaten buiten het Parkstad Limburg Stadion. Alleen (aanstaande) promovendi ADO Den Haag en SC Cambuur presteren beter in uitduels. De Koempels verzamelden liefst dertig punten buitenshuis en verloren slechts twee keer, het minste van alle ploegen.

Hoe zou het seizoen van Roda eruit hebben gezien als het ook in thuiswedstrijden zulke resultaten wist te behalen?

Stadionverboden harde kern

Zoals eerder beschreven, kan de steun van een harde kern een positief effect hebben op een ploeg. Bij Roda moet gezegd worden dat de club sinds 6 februari géén steun kon krijgen van de fanatieke supporters, oftewel Ultras Kerkrade.

Waarom? Dat heeft alles te maken met de gigantische vuurwerkshow voorafgaand aan het thuisduel tegen ADO Den Haag. Al na dertien seconden moest het duel worden stilgelegd, omdat er vanaf de Koempeltribune massaal vuurwerk richting het veld én de tribunes werd afgeschoten. Het leverde een gevaarlijke situatie op, waar de ‘UK’ flink voor is gestraft.

Roda deelde liefst 42 stadionverboden uit aan leden van Ultras Kerkrade gedurende het onderzoek naar de ongeregeldheden. Ook personen die onder deze naam opereren of daarmee in verband konden worden gebracht, kregen een stadion- en huisverbod tijdens het lopende onderzoek. Die collectieve straf houdt in dat er mogelijk supporters zijn gestraft die niets met het vuurwerkincident te maken hadden.

Geen sfeer dus in de afgelopen thuisduels van Roda, maar desondanks mag er meer verwacht worden van het thuisvoordeel. De resultaten in Kerkrade blijven simpelweg achter bij de ambities van een ploeg die wil meedoen om promotie. Van een man overboord is echter nog geen sprake: de Limburgers hebben alles nog in eigen hand. Wil Roda die play-offs echter succesvol ingaan, dan zal het niveau in het eigen Parkstad Limburg Stadion wel omhoog moeten.