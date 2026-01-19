Bondscoach Senegal verlaat persconferentie door joelende Marokkaanse journalisten

Pape Bouna Thiaw, bondscoach van Senegal, heeft zijn excuses aangeboden voor het feit dat zijn ploeg het veld verliet nadat Marokko een penalty kreeg in de blessuretijd van de Afrika Cup-finale. De keuzeheer werd op zijn persconferentie uitgejoeld door Marokkaanse journalisten en besloot direct weer te vertrekken.
Senegal kreeg in de blessuretijd van de finale van de Afrika Cup een strafschop tegen en voelde zich flink benadeeld. Het grootste deel van de ploeg besloot het veld te verlaten en naar de kleedkamer te gaan. Na zo’n tien minuten besloot Senegal alsnog door te spelen, waarna Brahim Díaz de penalty miste met een panenka. In de verlenging zou Senegal als winnaar uit de strijd komen.
“Na erover nagedacht te hebben, besefte ik dat ik mijn team niet had moeten vragen om van het veld te gaan. Daarvoor bied ik mijn excuses aan”, geeft Thiaw na de finale aan bij het Franse beIN Sports. “Soms reageer je impulsief. Eerder maakten we een doelpunt dat werd afgekeurd. Maar nu accepteren we dat scheidsrechters fouten maken en bieden we onze excuses aan.”
Even later schoof Thiaw aan bij de persconferentie in het Prins Moulay Abdellahstadion in Rabat, maar daar heeft hij zijn zegje niet kunnen doen. De bondscoach werd bij zijn binnenkomst uitgejoeld door de Marokkaanse journalisten, terwijl de collega’s uit Senegal juist voor hem klapten. De officials hebben geprobeerd de zaal stil te krijgen, maar slaagden hier niet in. Thiaw besloot vervolgens de perszaal weer te verlaten.
Hoe onbeschoft kun je zijn als journalist..
Ergens snap ik deze man en de spelers van Senegal wel. Het is misschien niet netjes om van het veld te lopen maar ergens ook wel begrijpelijk. Vind dat scheidsrechters veel meer terughoudend moeten zijn met het geven van penalty's, kan toch niet waar zijn dat een scheids op deze manier zo'n grote invloed op de uitslag van een wedstrijd heeft!! Als je een wedstrijd wilt winnen moet je dat op eigen kracht doen en niet door hulp van een scheidsrechter. In dit geval had Brahim Diaz zich niet zo als een klein jongetje aan de kant moeten laten zetten.
