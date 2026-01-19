Khalid Boulahrouz heeft geen goed woord over voor na afloop van de Afrika Cup-finale, waarin Senegal met 1-0 te sterk was voor Marokko. De speler van Real Madrid miste diep in blessuretijd een penalty, die hij besloot met een panenka te nemen.

Senegal won zondagavond na een krankzinnige slotfase de finale van de Afrika Cup in Rabat. Diep in blessuretijd kreeg Marokko een penalty, waarna het grootste deel van de Senegalezen uit woede naar de kleedkamer ging. Na een oponthoud van zo’n tien minuten keerden alle spelers toch terug naar het veld en mocht Díaz aanleggen voor de penalty. De buitenspeler besloot dit met een panenka te doen, maar kon Édouard Mendy hier niet mee verrassen. Daardoor was er een verlenging nodig, waarin Senegal aan het langste eind trok.

Na de wedstrijd haalde Boulahrouz bij Ziggo Sport hard uit naar de speler van Real Madrid. “Het gaat om meer dan alleen een penalty missen. Niemand heeft er moeite mee als hij een hoek kiest en de keeper de bal pakt, of hij schiet hem naast. Niemand zal hem dat kwalijk nemen”, is de 35-voudig Oranje-international duidelijk. “Maar je gaat daar staan, met nog twee minuten daarna te spelen, en je besluit om een panenka te doen. Dat betekent: het gaat hier om mij, niet om Marokko. Niet om veertig miljoen mensen, niet om al die generaties die pijn hebben van het mislopen van Afrika Cups.”

Boulahrouz stelt dat Díaz met deze penalty al die pijn had kunnen wegnemen. “Marokko had het momentum tot aan die penalty, en hij beslist dat het op dat moment om hem gaat. Dat is pijnlijk”, foetert de oud-verdediger. “Je bent geen Zidane, geen Ronaldo, geen Hakimi. Dit is superpijnlijk. Daar moet je niet mee spelen, vriend”, besluit hij. Vervolgens klinkt er een daverend applaus van de aanwezige Marokkaanse fans in de studio.