De wedstrijd tussen Ajax en Fortuna Sittard is een bijzondere voor . De verdediger van Torino stond bij beide clubs onder contract en verscheen zondag op de tribune van de Johan Cruijff ArenA, vergezeld door zijn vriendin Roos Wijnands. Supporters van beide clubs klapten uitvoerig voor hem.

In de 24ste minuut kwam Schuurs in beeld op ESPN, al was hij even daarvoor al te zien op de grote schermen in het stadion. "Daar heb je Perr Schuurs. Dit is toch wel een beetje de Perr Schuurs-derby", zei commentator Teun de Boer. "Hij is vandaag te gast om naar zijn twee oude ploegen te kijken. Toen hij hier op het scherm te zien was, kreeg hij al een groot applaus van zowel het thuis- als het uitvak."

Schuurs speelde in de Eredivisie in totaal 62 wedstrijden voor Ajax en droeg 57 keer het shirt van Fortuna in de Keuken Kampioen Divisie. De 24-jarige verdediger werd in het seizoen 2021/22 voorbijgestreefd door Jurriën Timber en vertrok vervolgens naar Torino. In oktober liep hij een kruisbandblessure op, waardoor Schuurs momenteel niet inzetbaar is.

Volg de wedstrijd tussen Ajax en Fortuna Sittard in ons liveverslag!