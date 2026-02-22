maakte zondagavond tijdens het duel tussen Feyenoord en Telstar een ontzettend opgefokte indruk. De aanvoerder maakte zich om vrijwel ieder moment kwaad en zocht om de haverklap ruzie met tegenstanders of scheidsrechters, iets waar fans zich nu ook aan beginnen te ergeren.

Feyenoord had het niet makkelijk met Telstar in de eerste helft. De degradatiekandidaat kwam uit het niets op voorsprong door een knal van Jochem Ritmeester van der Kamp, maar Feyenoord rechtte de rug en draaide de achterstand om met twee goals van Anis Hadj Moussa. Bij een 1-1-stand onderscheidde Wellenreuther zich tweemaal met erg knappe reddingen op schoten van Nökkvi Thórisson.

Artikel gaat verder onder video

Toch overschaduwde zijn gedrag die reddingen. Niet voor het eerst maakte de Duitser een enorm opgefokte indruk. Of een aanvaller gewoon voor de bal ging of een poging deed om het hem moeilijk te maken: Wellenreuther reageerde keer op keer met enorme boosheid. Fans van de Rotterdammers storen zich er nu ook aan.

“Wellenreuther solliciteert met dat gevloek ook weer naar een kaartje. Wat een man ook”, zegt iemand op X, doelend op het commentaar dat Wellenreuther levert op scheidsrechter Sander van der Eijk. Termen als ‘opgefokte gast die Wellenreuther’ en ‘aanvoerder-onwaardig’ passeren de revue op X. Hieronder een bundeling van de kritiek op het onnodige gedrag van de Feyenoord-goalie.

Valentijn Driessen stoort zich aan 'opgefokt ventje' van Feyenoord

Eerder liet De Telegraaf-journalist Valentijn Driessen zich al uit over het gedrag van Wellenreuther. "Laat hem eerst eens die ballen tegenhouden. Wat een opgefokt ventje is dat, werkelijk waar…", sprak hij na PSV - Feyenoord (3-0).