Massale woede richting Wellenreuther: ‘Trap hem eruit met dat rare gedrag’

22 februari 2026, 21:20

Timon Wellenreuther maakte zondagavond tijdens het duel tussen Feyenoord en Telstar een ontzettend opgefokte indruk. De aanvoerder maakte zich om vrijwel ieder moment kwaad en zocht om de haverklap ruzie met tegenstanders of scheidsrechters, iets waar fans zich nu ook aan beginnen te ergeren.

Feyenoord had het niet makkelijk met Telstar in de eerste helft. De degradatiekandidaat kwam uit het niets op voorsprong door een knal van Jochem Ritmeester van der Kamp, maar Feyenoord rechtte de rug en draaide de achterstand om met twee goals van Anis Hadj Moussa. Bij een 1-1-stand onderscheidde Wellenreuther zich tweemaal met erg knappe reddingen op schoten van Nökkvi Thórisson.

Toch overschaduwde zijn gedrag die reddingen. Niet voor het eerst maakte de Duitser een enorm opgefokte indruk. Of een aanvaller gewoon voor de bal ging of een poging deed om het hem moeilijk te maken: Wellenreuther reageerde keer op keer met enorme boosheid. Fans van de Rotterdammers storen zich er nu ook aan.

“Wellenreuther solliciteert met dat gevloek ook weer naar een kaartje. Wat een man ook”, zegt iemand op X, doelend op het commentaar dat Wellenreuther levert op scheidsrechter Sander van der Eijk. Termen als ‘opgefokte gast die Wellenreuther’ en ‘aanvoerder-onwaardig’ passeren de revue op X. Hieronder een bundeling van de kritiek op het onnodige gedrag van de Feyenoord-goalie.

Valentijn Driessen stoort zich aan 'opgefokt ventje' van Feyenoord

Eerder liet De Telegraaf-journalist Valentijn Driessen zich al uit over het gedrag van Wellenreuther. "Laat hem eerst eens die ballen tegenhouden. Wat een opgefokt ventje is dat, werkelijk waar…", sprak hij na PSV - Feyenoord (3-0).

Feyenoord - Telstar

Feyenoord
2 - 1
Telstar
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Timon Wellenreuther

Timon Wellenreuther
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 30 jaar (3 dec. 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
22
0
2024/2025
Feyenoord
29
0
2023/2024
Feyenoord
19
0
2022/2023
Feyenoord
9
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
24
41
62
2
Feyenoord
23
21
45
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39

Complete Stand

