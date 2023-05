Schrikmoment bij Feyenoord: spelers staan na afloop massaal om Kasanwirjo

Na de wedstrijd tussen FC Emmen en Feyenoord bleef Neraysho Kasanwirjo op de grond zitten. De gehele selectie van de Rotterdammers stonden om hem heen. Uiteindelijk werd de verdediger met een brancard van het veld gehaald.

Dennis van Eersel meldde dat het om Kasanwirjo ging en gaf aan dat de verdediger met een brancard van het veld gehaald. Commentator Michiel Teeling wist niet precies wat er aan de hand was. “Blijkbaar gaat het niet zo goed met Kasanwirjo. Dat is dan een akelig einde van deze wedstrijd. Het valt te hopen dat dat allemaal meevalt", zei de verslaggever bij ESPN.

Aanvoerder Orkun Kökçü legde bij ESPN uit dat Kasanwirjo ademhalingsproblemen had. “Ik heb het niet kunnen volgen, volgens mij kreeg hij moeilijk adem. We weten niet wat hij heeft, maar je wilt eromheen staan om te zien hoe het met hem gaat. Volgens mij reageert hij wel op alles en is hij een beetje aangedaan. Als je hem ziet liggen en ziet dat hij moeite heeft met ademhalen, dan denk je dat het erg kan zijn. Maar volgens mij reageert hij wel gewoon op onze dokter.”

Arne Slot zag zijn speler gelukkig weer lachen en ziet dat het weer goed gaat met Kasanwirjo. "Het gaat goed met Kasanwirjo. Hij was bij kennis. Dat is hij ook de hele tijd geweest. De dokter en de medische staf waren er snel bij. Hij had moeite met ademhalen en was gewoon bij kennis. Net in de kleedkamer zag ik alweer een smile op z’n gezicht. De schrik zat er goed in. Je ziet veel te vaak dit soort beelden, met een verschrikkelijke afloop. Als je ziet dat jongens eromheen gaan staan, schrik je heel erg. Toen ik erbij kwam, zag ik al dat hij constant bij kennis was en je zag dat zijn ogen open waren. Dat gaf ergens wel een geruststellend gevoel. Ik was helemaal blij dat ik hem weer lachend in de kleedkamer zag."

Feyenoord deelt op een social media ook nog een foto van Kasanwirjo. Daarop is te zien dat het goed gaat met de speler van de Rotterdammers.

😁 Arne Slot met een positieve update over Neraysho Kasanwirjo.



"In de kleedkamer zag ik weer een smile op zijn gezicht" pic.twitter.com/kJsqmyTl5O — ESPN NL (@ESPNnl) May 21, 2023