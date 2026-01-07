Live voetbal

Vink wil Valente hangend op links zien bij Feyenoord

Niels Hassfeld
7 januari 2026, 10:52   Bijgewerkt: 11:00

Luciano Valente is in de eerste seizoenshelft onmisbaar gebleken voor het middenveld van Feyenoord. Als het aan Marciano Vink ligt, schuift Robin van Persie de zomeraanwinst echter naar de linksbuitenpositie. De spelers die daar tot dusver speelden, hebben het namelijk nog niet laten zien.

Valente is dit seizoen de uitblinker van Feyenoord. De middenvelder ontwikkelt zich razendsnel en is al mateloos populair bij het Legioen. Voor de meeste mensen zou de creatieveling dan ook de eerste naam zijn die op het middenveld wordt ingevuld. Vink denkt daar echter anders over, zo laat hij weten bij Voetbalpraat.

Waar Bram van Polen en Teun de Boer allebei voor een ideaal middenveld met Sem Steijn, Quinten Timber en Valente kiezen, vult Vink het anders in. “Ik heb Targhalline en dan Valente in zijn Groningen-rol”, zegt de analist. Valente speelde afgelopen seizoen regelmatig hangend op de vleugels bij de noorderlingen.

Vink denkt dat Valente op links zetten een goede oplossing zou zijn voor Robin van Persie. “Bij Sauer komt het er nog niet uit en je zit daar met Sliti een beetje te emmeren…” Ook Gonçalo Borges en Gaoussou Diarra hebben een paar keer de kans gekregen op links, maar wisten nauwelijks te overtuigen. “De linkerkant loopt niet helemaal. Waarom zou je dan niet Valente aan de binnenkant op een soort halve tien-positie zetten? Dan heeft hij heel veel vrijheid en kan hij dan werken aan zijn doelpunten en assists.”

