Live voetbal 1

Drie Eredivisie-teams mogelijk samen in vliegtuig terug uit Spanje

Drie Eredivisie-teams mogelijk samen in vliegtuig terug uit Spanje
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
6 januari 2026, 15:59   Bijgewerkt: 16:12

SC Heerenveen, Feyenoord en Go Ahead Eagles overwegen samen een chartervlucht te regelen om terug te keren naar Nederland, zo meldt Sander de Vries van de Leeuwarder Courant op X. De drie Eredivisie-clubs bevinden zich momenteel in Spanje voor een trainingskamp, maar de terugreis naar Nederland brengt de nodige logistieke uitdagingen met zich mee.

Vooral de Friezen staan voor een dilemma: dinsdag werd hun woensdagvlucht van Barcelona naar Amsterdam geannuleerd. Eigenlijk zou Heerenveen met veertig man weer ruim op tijd terug zijn in Nederland voor de wedstrijd van komende zondag tegen Feyenoord (aftrap 12.15 uur). Er wordt hard naar oplossingen gezocht. Zo passeerden mogelijkheden als aankomstvliegvelden in Duitsland of het opsplitsen van de selectie al de revue. 

Weersomstandigheden in Nederland compliceren terugreis

Artikel gaat verder onder video

De Vries weet dat sc Heerenveen ook kijkt naar andere opties. Zo zou een terugreis met de bus een oplossing kunnen vormen, maar dat ziet trainer Robin Veldman niet zitten. Er wordt ook overlegd met Feyenoord en Go Ahead Eagles, die zich ook in Zuid-Spanje zijn. Mogelijk kan er namelijk een gezamenlijke vlucht geregeld worden. De weersomstandigheden in Nederland, waar een dik pak sneeuw ligt, blijven complex. Dit roept ook de vraag op of de wedstrijd van zondag überhaupt kan doorgaan. Als het aan de KNVB ligt, worden er komend weekend geen wedstrijden afgelast

SC Heerenveen en Feyenoord overwegen samen chartervlucht

Het zou bijzonder zijn als het plan rond de chartervlucht ook echt doorgang vindt. Dat zou betekenen dat sc Heerenveen en Feyenoord, tegenstanders van elkaar aankomende zondag, bij elkaar in het vliegtuig zitten. Waarschijnlijk is dat een primeur.

Wat is volgens jou de beste manier voor SC Heerenveen om terug te keren naar Nederland?

Laden...
32 stemmen

➡️ Meer Feyenoord-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-speler Quinten Timber

Timber had moeite met gedrag van fans tijdens Feyenoord – PEC

  • Gisteren, 22:51
  • Gisteren, 22:51
Feyenoord-speler Quinten Timber

Timber verlengt contract bij Feyenoord (nog) niet: 'Niet op één lijn'

  • Gisteren, 22:09
  • Gisteren, 22:09
Andries Noppert

Andries Noppert verschijnt voor het eerst in tijden weer in media

  • Gisteren, 21:39
  • Gisteren, 21:39
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
7
Twente
17
5
25
8
Utrecht
17
5
23
9
Heerenveen
17
3
23
10
Sparta
17
-13
23
11
Fortuna
17
-4
21

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel