SC Heerenveen, Feyenoord en Go Ahead Eagles overwegen samen een chartervlucht te regelen om terug te keren naar Nederland, zo meldt Sander de Vries van de Leeuwarder Courant op X. De drie Eredivisie-clubs bevinden zich momenteel in Spanje voor een trainingskamp, maar de terugreis naar Nederland brengt de nodige logistieke uitdagingen met zich mee.

Vooral de Friezen staan voor een dilemma: dinsdag werd hun woensdagvlucht van Barcelona naar Amsterdam geannuleerd. Eigenlijk zou Heerenveen met veertig man weer ruim op tijd terug zijn in Nederland voor de wedstrijd van komende zondag tegen Feyenoord (aftrap 12.15 uur). Er wordt hard naar oplossingen gezocht. Zo passeerden mogelijkheden als aankomstvliegvelden in Duitsland of het opsplitsen van de selectie al de revue.

Weersomstandigheden in Nederland compliceren terugreis

De Vries weet dat sc Heerenveen ook kijkt naar andere opties. Zo zou een terugreis met de bus een oplossing kunnen vormen, maar dat ziet trainer Robin Veldman niet zitten. Er wordt ook overlegd met Feyenoord en Go Ahead Eagles, die zich ook in Zuid-Spanje zijn. Mogelijk kan er namelijk een gezamenlijke vlucht geregeld worden. De weersomstandigheden in Nederland, waar een dik pak sneeuw ligt, blijven complex. Dit roept ook de vraag op of de wedstrijd van zondag überhaupt kan doorgaan. Als het aan de KNVB ligt, worden er komend weekend geen wedstrijden afgelast.

SC Heerenveen en Feyenoord overwegen samen chartervlucht

Het zou bijzonder zijn als het plan rond de chartervlucht ook echt doorgang vindt. Dat zou betekenen dat sc Heerenveen en Feyenoord, tegenstanders van elkaar aankomende zondag, bij elkaar in het vliegtuig zitten. Waarschijnlijk is dat een primeur.

Opties voor SC Heerenveen die nu ook de revue passeren om terug te keren naar Nederland:



-Met de bus, al ziet trainer Robin Veldman dat niet zitten

-Een chartervlucht regelen met Go Ahead Eagles én Feyenoord, die momenteel in Zuid-Spanje zitten



