Hoewel Nederland momenteel bedekt is met een flink pak sneeuw, is de KNVB nog niet concreet bezig met het eventueel uitstellen van de aankomende speelronde in de Eredivisie. Dat geeft een woordvoerder van de voetbalbond aan tegenover de NOS.

De afgelopen dagen viel er volop sneeuw in Nederland, wat naar verwachting ook nog wel even aan zal houden. Het winterse weer leidt niet alleen tot sneeuwpret voor jong en oud, maar ook tot chaos op de wegen, veel uitgevallen treinen en geannuleerde vluchten.

Komend weekend staat de hervatting van de Eredivsie op het programma, te beginnen aanstaande vrijdag (9 januari). Dan neemt N.E.C., de grote verrassing van de eerste seizoenshelft, het in Nijmegen op tegen FC Utrecht. Zaterdag komt onder meer koploper PSV in actie, thuis tegen Excelsior. Zondag gaat Feyenoord in Heerenveen op zoek naar revanche voor de bekeruitschakeling en staat voor Ajax het Noord-Hollandse onderonsje bij Telstar op het programma.

De KNVB denkt nog niet concreet na over het uitstellen van de Eredivisiehervatting: "Het is gebruikelijk dat we veel scenario's over wat wel en wat niet bespreken, maar niet heel anders dan anders. Er is nog niet iets concreets van een speelronde uitstellen, we wachten de berichtgeving af", laat de bond weten. "De clubs hebben contact met de lokale driehoek. In dat contact wordt onder andere besproken of supporters veilig kunnen afreizen naar de stadions", legt de woordvoerder uit.