heeft zelf besloten dat hij geen reserve-aanvoerder wil zijn bij Feyenoord, zo laat Robin van Persie weten bij ESPN. De middenvelder, die afgelopen zomer overkwam van FC Twente, heeft aangegeven dat hij zich liever op zijn eigen fitheid en spel focust.

Van Persie maakte maandag bekend dat Timon Wellenreuther de nieuwe aanvoerder van Feyenoord is. De Duitser neemt de band over van Steijn, die ook geen tweede aanvoerder wordt. De oefenmeester heeft hem die rol wel aangeboden, zo laat hij weten. “Ik zag dat als een hele mooie kans, zodat hij wat meer in de luwte kan groeien binnen zijn rol als tweede aanvoerder en leider”, legt Van Persie uit.

Steijn heeft over het voorstel van zijn trainer nagedacht, maar besloten dit niet te doen. “Hij heeft aangegeven dat hij zich op zichzelf wil focussen: zijn fitheid en zijn voetbal. Dat is zijn volste recht en daar heb ik begrip voor”, geeft Van Persie aan. “Waar het mij om gaat, is dat wij het maximale uit de voetballer Sem halen. Op deze manier denk ik dat we goed tot elkaar zijn gekomen.”

Van Persie geeft aan dat Steijn wel teleurgesteld was toen de trainer zijn beslissing met hem deelde. “Daar heb ik ook begrip voor. Het tekent hem als sportman”, besluit de oefenmeester.