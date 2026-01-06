PEC Zwolle heeft een belangrijke slag voor de tweede seizoenshelft geslagen. ESPN meldt op basis van bronnen dat (31) terugkeert bij de huidige nummer veertien van de Eredivisie. In 2024 liep de geboren Deen een verrassende transfer naar Ajax mis.

Namli tekent voor 2,5 jaar bij Zwolle, waardoor hij tot medio 2028 vastligt. De middenvelder annex aanvaller komt over van het Franse Le Havre, waar hij in de Ligue 1 weinig aan spelen toekwam. Hoewel Namli daar nog een contract heeft tot de zomer, gaat PEC erin slagen om hem los te weken.

Dat betekent dat de 31-jarige technisch verfijnde speler voor de derde keer in zijn loopbaan gaat uitkomen voor Zwolle. Zijn eerste dienstverband bij PEC was in 2017, toen Namli overkwam van Heerenveen. Na uitstapjes bij FK Krasnodar, Colorado Rapids en Sparta Rotterdam koos de middenvelder voor een terugkeer naar het MAC³PARK.

In die periode maakte Namli zoveel indruk dat zelfs Ajax hem als mogelijke versterking zag. De Amsterdammers voerden gesprekken met de creatieveling, die op dat moment transfervrij was op te pikken. “Maar uiteindelijk schoven de Amsterdammers dat toch op de lange baan, omdat er eerst andere spelers aangetrokken moesten worden”, meldde Voetbal International destijds.